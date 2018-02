Quem Faz

ANDRÉ LIOHN é um fotojornalista freelance brasileiro cobrindo os conflitos no Oriente Médio, África Oriental e América do Sul. Nascido em Botucatu, mudou-se para a Noruega na idade de 20.

Em abril de 2012, ganhou o Liohn Robert Capa Gold Medal Award oferecido anualmente pelo Overseas Press Club por sua reportagem fotográfica da guerra civil da Líbia de 2011.

Seu trabalho documentando os desafios enfrentados por funcionários da saúde em áreas de conflito, tem sido utilizado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha na campanha internacional em “Health Care in Danger” denunciando a violência contra funcionários da saúde em todo o mundo. Suas fotos foram publicadas pela Der Spiegel, The New York Times, Newsweek, The Guardian, El Pais, Le Point, Tempo, STATUS, Die Welt, Stern, A Magasinet, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Seus vídeos são frequentemente transmitido na BBC, CNN, Al Jazeera Inglês, RAI, NRK, ITV, SBT, Der Spiegel TV, RTL, France 24, etc.