Após a inauguração da exposição de material bélico do exército pelo presidente Costa e Silva, Evandro Teixeira fotografou libélulas na ponta de dois fuzis do Exército. Imagem publicada na primeira página do Jornal do Brasil de 23 de maio de 1965.

