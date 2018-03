Em 22 de março de 2006, para comemorar a absolvição do deputado federal João Magno (PT-SP), acusado de ter recebido dinheiro do ‘mensalão’, a então deputada federal Ângela Guadagnin (PT-SP) se levantou da cadeira e dançou no plenário da Câmara Federal. Candidata à reeleição em 2006, teve pouco mais de 37 mil votos e não conseguiu se reeleger.

