Destaques do Festival de Fotografia de Tiradentes

De 26 à 30 de março acontece a quarta edição do Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta, com diversas exposições, workshops, palestras, debates e atividades educativas sobre a arte da fotografia.

De acordo com o coordenador do evento, Eugênio Sávio, o intuito do festival na história cidade mineira é mostrar a diversidade da arte de fotografar. “Levaremos ao público uma programação variada e interativa, que transita entre a contemplação e a qualificação da fotografia. Buscamos atividades que visem ampliar o conhecimento dos participantes sobre os rumos dessa arte”, explica.

Entre as diversas atividades do Festival, a exposição Fotografia Mineira Contemporânea e o workshop Tiradentes Invertida / Cidade Invertida, se destacam na intensa programação do evento.

Com curadoria dos artistas mineiros, João Castilho e Pedro David, a exposição Fotogra­fia Mineira Contemporânea, foi idealizada por Eugênio Sávio, como uma prévia do futuro da fotografia em Minas Gerais. Com 73 inscrições e 19 artistas selecionados, a mostra será dividida em dois espaços da cidade de Tiradentes e promete mostrar “a nova turma que vem por aí”, como o próprio coordenador do Festival descreve os artistas selecionados.

O workshop Tiradentes Invertida / Cidade Invertida permite aos participantes vivenciarem a experiência de adentrar uma câmera fotográfica gigante, observando a cena exterior à ela projetada no interior e invertida numa tela translúcida. O aparato foi construído no interior do trailer do projeto Cidade Invertida, coordenado por Ricardo Hantzschel. De forma lúdica e interativa, o público praticará a fotografia pinhole (câmeras de orifício), em câmeras construídas com materiais simples como caixas ou latas, acompanhando a seguir o processo de revelação química da imagem, base da fotografia tradicional em P&B.

SERVIÇO

Exposição Fotografia Mineira Contemporânea

Mostra gratuita que estará aberta ao público no Centro Cultural Yves Alves

Rua Direita, 168 e no Espaço Raiz – Praça da Estação,10 em Tiradentes

Workshop Tiradentes Invertida / Cidade Invertida

Oficina gratuita

Sexta-feira (28/3) e sábado (29/3) – das 14h30 às 15h20 e das 15h30 às 16h20

Carga horária: 50 minutos

Pré-requisito: ser morador de Tiradentes

Número de vagas: 40 (10 por turma)

Programa: Os frequentadores adentrarão a câmara obscura, onde recebem noções sobre a história da formação das imagens técnicas e como estas influenciaram culturalmente nossa maneira de ver o mundo. Em seguida serão orientados a manejar uma câmera artesanal e sairão para fotografar. Finalmente descobrem o fascínio de ver suas imagens surgindo na revelação química. Cada participante leva pra casa as suas fotografias.