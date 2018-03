No momento exato, com Celso Júnior

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fotojornalista Celso Júnior começou a trabalhar no Grupo DCI, depois ficou 14 anos no Estadão e levou a experiência no fotojornalismo para sua empresa de fotografia de casamentos em Brasília. http://www.celsojuniorfoto.com.br