No momento exato, com Joedson Alves e Dida Sampaio.

No momento exato com dois craques do fotojornalismo: Joedson Alves e Dida Sampaio. Imagens capturadas durante os protestos dos índios, realizados em Brasília, contra o projeto que altera as regras de demarcação de terras indígenas e os altos gastos com a Copa do Mundo. Na fotografia de Joedson Alves, índios jogam futebol em frente ao Congresso Nacional. Na imagem de Dida Sampaio, soldados da tropa de choque do Exército, que vigiam as áreas interna e externa do Palácio do Planalto, observam a galeria de fotos dos ex-presidentes do Brasil.