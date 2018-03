O milagre da multiplicação, de câmeras

Em sua pesquisa sobre o início do cinema sonoro, intitulada You ain’t Heard Nothin’ yet (Você ainda não ouviu nada), Andrew Sarrys afirma que 6 de outubro de 1927 foi um dia “marcado para sempre na história do cinema, tão temerosamente decisivo como Waterloo, Sarajevo ou Pearl Harbor”. Nessa data, estreou o primeiro filme falado, O Cantor de Jazz, na cidade de Nova York. Essa descrição demasiada reflete a natureza da intensa mudança que o som traria e os receios nefastos dos que acreditavam que os filmes falados diminuiriam a arte cinematográfica.

Mas a cultura humana é cumulativa, numa interação contínua de tradição, mudança e transformação, e O Cantor de Jazz tornou a passagem para o cinema sonoro irrevogável. Os mesmos receios nefastos causaram as tecnologias comunicacionais ao desembarcarem nas redações. Todavia, o desenvolvimento de novas tecnologias sempre desempenhou um papel primordial na disseminação da comunicação. Isso ocorre especialmente na atual transição para um ambiente de novas formas de produzir e circular a informação, pois difere das experiências passadas, quando as tecnologias surgiam lentamente. Atualmente atravessamos um período de mudanças particularmente rápidas e intensas, possibilitadas pela disseminação e proliferação de canais comunicativos, de novas plataformas e pela portabilidade dos aparatos contemporâneos. Tudo isso tem permitido que a comunicação desempenhe atividade essencial na construção de espaços interativos, o que impulsiona e renova o fazer jornalismo.