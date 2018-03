Chegaram hontem pelo vapor frances “France” 340 immigrantes de diversas nacionalidades, sendo 180 espontaneos e 220 por conta do governo do Estado. (pág. 6, col. 4)

Foram acceitas pelo governo as denominações de Pindorama e Catanduva para as estações dos kilometros 65.880 e 76.700 do prolongamento de Taquaritinga a S. José de Rio Preto. (pág. 6, col. 4)