EUCLYDES DA CUNHA (2)

Em sessão do Centro Academico Onze de Agosto, hontem effectuada por proposta do associado sr. Leopoldo Teixeira Leite Filho, foi resolvida a erecção de uma herma ao saudoso literato dr. Euclydes da Cunha, em uma das praças publicas desta capital.

Na audiência, hontem realisada no juízo de paz de Santa Ephigenia, o juiz de paz em exercício, sr. Felix Guimarães Junior, mandou consiguar nos protocollos um voto de pesar pelo fallecimento do sr. dr. Euclydes da Cunha.

Amanhan, ás 8 horas, na Sé Cathedral, será celebrada uma missa por intenção do dr. Euclydes da Cunha, mandada dizer pelo pessoal da Superintendencia de Obras Publicas de que fez parte o illustre morto. (pág. 4, col. 3)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.