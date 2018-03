(Londres) O Time lamenta que o notável aeronauta brasileiro Santos Dumont se tenha retirado do concurso de Reims, e accrescenta que seria uma injustiça deixar de reconhecer que a Santos Dumont se deve o progresso da navegação aérea, primeiro pelo dirigível com que, em 1905, contornou a torre Eiffel, depois, em novembro de 1906, elevando-se da terra em uma machina mais pesada do que o ar. (pág. 1, col. 7)

