No salão “La Lira”, Magdalena Tagliaferro realisou hontem um concerto em que executou unicamente musicas de Chopin. Hoje, a pianista parte a bordo do “Araguaya”, com destina a Santos. (pág. 3, col. 7)

