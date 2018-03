Telegrapham de Milão que, por iniciativa do comitê recentemente constituído para combater as modas exóticas, defendendo a moda italiana, será realisada, no proximo mez de novembro, alli, a primeira exposição da moda feminina nacional. (pág. 3, col. 2)

