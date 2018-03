Alguns jornaes dão curso novamente ao boato da provável expulsão do escriptor russo Maximo Gorki, que vive desde 1907 em Capri, perto de Napoles, Andes da visita do czar, annunciada para os fins de setembro num porto italiano do Adriatico. (pág. 6, col. 6)

