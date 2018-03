Realisou-se no dia 21 de julho a coroação do novo soberano persa Ahmed Mirza. O novo xá, que é um rapazinho de onze annos, tomou lugar no throno. (…)(pág. 5, col. 4)

