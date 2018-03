O sr. Francisco Sá resolveu definitivamente assistir no dia 7 de setembro á inauguração do primeiro trecho do ramal da Estrada de Ferro Oéste de Minas, em Bello Horizonte, indo depois até á ponta dos trilhos do prolongamento da Central. (pág. 2, col. 7)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.