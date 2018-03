A mesa da Convenção em casa do sr. Ruy Barbosa – Hontem, às 8 horas e meia da noite, a mesa da Convenção foi á residência do sr. Ruy Barbosa communicar-lhe que o seu nome fora escolhido para a futura presidência da Republica.

O sr. Ruy Barbosa declarou acceitar a candidatura, na qual reconhecia um posto de sacrifício.

O sr. Ruy Barbosa tem recebido muitas visitas.

A sua casa tem estado constantemente cheia de amigos e admiradores que alli têm ido levar-lhe cumprimentos pelo resultado da Convenção.

Além disso, o sr. Ruy Barbosa tem recebido muitos telegrammas, cartas e cartões.

Entre os telegrammas está um do marechal Paulo Argollo. (pág. 2, col. 4)

