NOTAS E INFORMAÇÕES

Telegrapham de Porto Alegre que continua a mortandade de gado em toda a campanha da fronteira. Pessoas vindas de Uruguayana informam que, dos dois lados da Estrada de Ferro, contaram mais de 1.500 rezes mortas.

No município de S. Vicente, só um fazendeiro vendeu 1.800 couros de rezes que morreram durante este inverno. 5 col.

Desde algum tempo Leão Tolstoi está tomado por um estranho desejo: o de ser processado pelo crime de lesa majestade, em virtude do seu livro “O reino de Deus está em nós mesmos”.

Logo que foi publicado o livro, vendo que os representantes da accusação publica não o processavam, Tolstoi apresentou uma denuncia contra elle mesmo. A auto-queixa, muito minuciosa, reproduzia até os trechos do livro nos quaes o crime de lesa magestade era evidente. (…)

E assim foi há dias notificada a Leão Tostoi uma citação para comparecer perante o tribunal de Petersburgo, no dia 30 do andante agosto. Tostoi não escondeu a sua alegria por este processo que qualquer outro mortal julgaria como uma desgraça ou, pelo menos, uma amollação.