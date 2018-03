NOTAS E INFORMAÇÕES

A livraria editora Garnier, com sede em Pariz e no Rio, que vae publicar este anno em língua hespanhola dois trabalhos de Machado de Assis, resolveu, á vista da repercussão da festa da intellectualidade brasileira, na Sorbonne, mandar também traduzir para francez algumas das obras do fallecido maestro.

De combinação com o nosso illustre collaborador dr. Oliveira Lima, a primeira versão comprehendida será a das “Varias Historias”, tendo sido convidado para fazel-a o distincto poeta Victor Orban, cujas traducções de poetas brasileiros os nossos leitores conhecem da conferencia sobre literatura nacional realisada na Universidade de Louvain, pelo nosso ministro em Bruxellas, e que opportunamente publicamos. (…)

