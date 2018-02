Sabbado, 2 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BUENOS AIRES

Em um outro editorial intitulado “Política Sul-Americana”, a “Prensa” qualifica de acertada e benéfica a política seguida pelos Estados Unidos referente aos negócios da América do Sul, accrescentando que, com a sua intervenção, sempre efficaz, os Estados Unidos têm evitado, por mais de uma vez, a conflagração na América do Sul.

Referindo-se ao Quarto Congresso Pan-Americano, diz a “Prensa”, entre outras considerações, que foi o sr. Elihu Root, ex-ministro dos relações exteriores dos Estados Unidos, quem aventou a Idea do próximo Congresso a funcionar nesta capital. (pág.2)

FRANÇA

PARIZ – Para a recepção que ao marechal Hermes da Fonseca offereceu hoje, na Sorbone, o vice-reitor da Universidade, sr. Liard, foram convidados e compareceram além do ministro brasileiro que se acham nesta capital, entre os quaes os senadores Rosa e Silva, Paes de Carvalho; os deputados Carlos Peixoto, Celso Bayma e José Marcelino, dr. Afranio Peixoto, Rodrigo Octavio Langrand de Menezes e vários membros da legação do Brasil.

O professor Luiz Liard deu as boas vindas ao sr. Hermes da Fonseca, lembrando os laços de amizade que unem o Brasil e a França, duas democracias latinas que têm o mesmo ideal.

Continuando, o vice-reitor da Universidade exprimiu o reconhecimento cordial que ahi tem tido os professores e estudantes francezes que visitam o Brasil.

O sr. Liard disse que os brasileiros encontrarão sempre, vindo á França, todos os serviços intellectuaes que lhes possam ser fornecidos.

Depois, o marechal Hermes da Fonseca agradeceu as palavras lisonjeiras feitas ao Brasil e á sua pessoa. Em seguida, foi offerecido um “lunch” no salão do conselho da Sorbonne.

O marechal Hermes da Fonseca, sua comitiva visitaram as dependências da Sorbonne e ssistiram ás experiências de physica e de electricfidade . (pág.1)

O QUE HÁ DE NOVO

Não é difficil encontrar a razão por que arrefece cada vez mais, de anno para anno, o enthusiasmo, em outros tempos tão grande, pela comemoração da data do passamento do marechal Floriano. Quem assistiu a essa festa cívica nos três primeiros annos que se seguiram ao seu deplorado desapparecimento e a viu depois, degenerada em um perfeito carnaval, até tomar o aspecto verdadeiramente ridículo que revestiu a cerimonia de hontem, não póde deixar de sentir uma grande magoa.

A memória e o nome do inclyto soldado só servem hoje explorações. Quando não as aproveita para suas exhibições a antypathica seita positivista, que monopolisou essa commemoração (…)As primeiras que se celebraram tinham bem o cunho de um culto cívico, tal o recolhimento, a fé patriótica com que dellas participava a multidão popular, que nesse dia se deslocava de todos os pontos da cidade para se alliar aos romeiros e acompanhal-os á necrópole onde repousa o corpo do consolidador da Republica. Cooperavam para a imponência dessas ceremonias todas as classes sociaes, e as ruas tomavam um aspecto excepcional pelo movimento popular que as animava. No selo do povo o integro soldado desfrutou sempre dedicações que tinham o ardor e a intensidade de uma religião. Morto, sua memória inspira os mesmos sentimentos, como a synthese da nossa nacionalidade e do nosso inquebrantável civismo(…)Com o marechal Floriano há muito se observa esta particularidade significativa do seu valor como soldado, como homem de governo e como político: o número de seus adversários diminuo cada vez mais crescendo a legião de seus admiradores , dquelles que nesta época tão pobre de homens do seu caracter, de sua acção, de sua integridade, convencem-se de que elle não poderia deixar de proceder como procedeu em face de um movimento revolucionário, e vêm através da lenda que já cerca sua figura histórica como imprescindível na sua época, principalmente quando evocam a sua attitude de patriota fascinado, ante a intervenção audaz de potencias estrangeiras nos negócios e na política do paiz. A phrase memorável “á bala” é uma legenda que bem define o seu caracter inquebrantável e resoluto.(…)

Pois a commemoração da data da morte de Floriano, com a qual o positivismo já tornára incompatível o povo, foi hontem enxovalhada com manifestações ao marechal Hermes (…) erguiam este brado: – Viva o marechal Hermes.(…) Que paridade se pode encontrar entre o marechal que foi a resistência heróica, o dever, a coragem e o civismo em pessoa e o seu outro camarada que reorganisou o exercito para melhor preparar sua candidatura, traindo a confiança de seu superior constitucional e arvorando a corporação de que foi chefe eventual em elemento decisivo das situações políticas, contra seu compromisso expresso quando pleiteava a autorisação legislativa que a intervenção do presidente Affonso Penna lhe poz nas mãos? Está definitivamente revogada a commemoração da data da morte de Floriano. A política hermista incumbiu-se de completar a obra do positivismo. S. (pág.3)

