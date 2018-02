Domingo, 3 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

INGLATERRA

LONDRES – O “Economist” publica uma correspondência de Buenos Aires, na qual são censurados os esforços empregados por certos políticos argentinos com o fim de estimular a odiosidade contra o Brasil.

O correspondente do “Economist” verbera especialmente o acto da câmara dos deputados argentina, votando uma moção de applauso á attitude dos acadêmicos que desacataram a bandeira brasileira, durante as festas do centenário da independência. (pág.2)

REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES – A “Nacion” em editorial de hoje, sob a epígraphe “Apuração da Immigração”, cimmenta a nova lei de defesa social, achando-a excessivamente severa e perigosa para o desenvolvimento geral do paiz.

Essa leim segundo a “Nacion”, concorrerá para diminuir a entrada dos immigrantes na Argentina, reconhecendo, entretanto, que a sua decretação foi visando o bem público.

Não culpa as autoridades por quererem evitar que os elementos maus se infiltrem na sociedade, receiando apenas que as medidas vexatórias que Ella consiga em relação á entrada de immigrantes concorra para que estes evitem o domicílio aqui. (pág.2)

NOTAS PEDAGOGICAS

Se há problema que em nosso Estado esteja urgente, inadiável solução, é este do ensino normal, eixo forçado de toda a organisação escolar. Descural-o por tempo importa em aggravar as condições actuaes, em comprometter seriamente o futuro, com enorme damno pedagógico e financeiro para o povo paulista.

Grande parte, senão a totalidade, do nosso professorado primário está se formando semo indispensável preparo profissional. E assim se torne incapaz de dar uma orientação scientifica ao nosso apparelho escolar e de augmentar os progressos que já conseguimos realisar.

De um lado, temos os complementaristas, que estão constituindo a maior porção dos corpos docentes das nossas escolas primárias. São professores toleráveis sómente na analphabetolandia, onde até as leis parecem de analphabetos. Porque lhes falta a luz das doutrinas pedagógicas, não recebidas no seu curso, meio primário, meio secundário. Os seis mezes de fantasia pratica não lhes preenchem tão visível lacuna, mesmo quando não fossem uma burla ridícula. De resto, saindo da escola aos quinze ou dezesseis annos, mal sabem manejar a língua materna, que devem ensinar, como disciplina principal do programma primário (…) Accresce que a missão educativa e o regimen interno do nossos instituto normal estrão sendo grandemente prejudicados pela superpopulação, pelo excesso de matriculas. Bem sabido é que um estabelecimento d3esse gênero precisa ter a matricula limitada a auma ou duas centenas de alumnos, para produzir os frutos desejados, como é de regra em outros paízes. (…)(pág.3)

O RECENSEAMENTO DE 1910

São as seguintes, as instrucções preliminares expedidas pelo Ministério da Agricultura para a execução do serviço de recenseamento de 1910:“Artigo primeiro- O recenseame4nto geral da população far-se-á simultaneamente em todo o território da República o comprehenderá todas as pessoas que ahi se acharem no dia para tal fim designado.

Artigo segundo- Serão recenseadas as pessoas na habitação em que estiverem presentes.(…)

Artigo sétimo- As declarações exigidas nas listas versarão sobre: O nome; O sexo; A edade; O estado civil; A naturalidade; A nacionalidade; A profissão; A instrucção; A religião; O lugar de residência; A relação com o chefe da casa (…)”.(pág.5)