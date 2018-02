Quinta-feira, 7 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BELGICA

BRUXELLAS – O “Journal de La Bourse” trata longamente da questão do cambio no Brasil, preconisando a taxa de 15 dinheiros. Nota que os bancos da Inglaterra e da França se esforçam por obter a retenção de ouro, emquanto que o Brasil, paiz joven, começando apenas a accumular reserva Metallica para servir de base ao papel-moeda, repelle o ouro que, pelo contrario, deveria receber sob qualquer fórma.

Admitia que o ministro da fazenda não tivesse autorisado mais que a Caixa de Conversão recebesse os depósitos em ouro, em substituição dos retirados. Ridicularisa a declaração do citado titular, pretendendo que a circulação Metallica esteja restabelecida e assignalando o facto do commercio pagar em ouro as suas contribuições na alfândega.

Declara finalmente, que o ministro esta illudido, porque o excedente em ouro é devido não á importância das exportações mas nos múltiplos emprésttimos.

Nota que a Argentina, como reserva dupla á do Brasil, recebe sempre ouro. Conclue dizendo que a elevação da taxa cambial e a sua fixação nas condições actuaes é uma loucura. (pág.1)

RIO

O sr. Nilo Peçanha, presidente da Republica, expediu hoje ao governador de Alagoas o seguinte telegramma: “O “Correio de Maceió telegrapha-me communicando que se acha ameaçado de empastelamento, e como elle outros jornaes opposicionistas, cujos redactores estão com suas vidas em perigo. Limito-me a transmittir a v. exa. Esse despacho, cero de que, se elle exprime a verdade, o esclarecido governo de v. exa terá providenciado para impedir esse attentado á liberdade de imprensa. Se bem que os jornaes, ás vezes, se desviem do seu alto sacerdócio, não respeitando sequer a honra pessoal dos que administram, a incontinência da linguagem, na realidade, não prejudica a nenhum governo. A imprensa é que perde com os seus próprios excessos, sendo que a autoridade pública é que fica assim privada da serena fiscalisação dos seus actos. Confio em v. exa., que terá tudo empregado para evitar qualquer desacato, á pessoa e aos bens dos que exercem essa indústria de publicidade e crítica livre. Saudações muito affectuosas.- Nilo Peçanha”.

O governador de Alagoas respondeu ao sr. presidente da Republica nos seguintes termos: “Respondo ao telegramma que v. exa. Se dignou dirigir-me, relativamente ao pretenso empastelamento do “Correio de Maceió”, que se edita nessa capital e das demais gazetas opposicionistas. Effectivamente esses orgams de publicidade fazem, há dias, circular boatos de que pretendiam destruir suas officinas. O governo, porém, só teve conhecimento dessas supostas tentativas pelas noticías que esses mesmos jornaes fizeram estampar em suas columnas. Immediatamente recommendei de modo terminante á policia que procurasse, por todos os meios, impedir qualquer assalto que porventura se tentasse. Pelas averiguações que fiz proceder convenci-me de que taes apprehensões não tinham fundamento. Causou-me estranheza o telegramma transmittido a v. exa., porque aqui é geralmente conhecido o espírito de tolerância do governo para com a incontinência da linguagem da imprensa. E tanto isso é verdade que até hoje ainda não se registrou aqui nenhum empastelamento e muito menos, offensa physica a qualquer dos respectivos redactores. Ainda hoje o próprio “Correio de Macceió”, em editorial, assim se exprime: “Presumimos que o dr. Euclydes Malta, por si mesmo, directamente, não mandará attentar contra a imprensa opposicionista, para fazel-a desapparecer. Mas certos indivíduos que o cercam, perdidos no conceito publico, são capazes de justificar esse attentado, contando com a indifferença e approvação do governo.”.

Bom vê v. exa., quanto são frágeis as suspeitas dos orgams opposicionistas, que, apenas pela licenciosidade da linguagem que têm tido para com diversos cavalheiros, suspeitam de qualquer desaggravo por parte dos mesmos, procurando então dar corresponsabilidade ao governo.Todavia, não me descuidarei para manter as ordens anteriores, expedidas para a completa garantia da imprensa opposicionista. Agradeço a v. exa. As lisonjeiras referencias feitas ao governo, e apresento a v. exa. Cordiaes e attenciosas saudações.- Euclydes Malta.” (pág.1)

