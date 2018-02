Sabbado, 9 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RIO

A Agencia Americana distribuiu a seguinte nota: “Os governos da Colombia e Peru por convenio assignado em Bogotá, a 13 de abril ultimo, constituíram no Rio uma commissão mixta arbitral, composta de um arbitro ou sobre-arbitro, que será o barão de Rio Branco, que deverá presidil-a, se houver por bem acceitar o cargo. (…)Se o barão do Rio Branco não puder ou se não quizer acceitar o cargo, serão convidados successivamente dois ministros europeus, designados para o mesmo convenio. Se nenhum delles puder acceitar o cargo, os árbitros colombiano e peruano, de commum accordo, escolherão algum outro.

“A commissão mixta começará as suas funcções na cidade do Rio de Janeiro no dia 13 de agosto, eu antes, sendo possível. O voto do presidente ou terceiro arbitro decidirão quaesquer casos de desaccordo entre os outros dois árbitros.

O tribunal terá por fim, conforme o artigo primeiro, em seus dois pontos primeiros, fixar a importância da indemnisação pecuniária que um dos dois paizes deverá pagar a outro, em conseqüência dos damnos que que as autoridade ou cidadãos do mesmo paiz tenham causado a pessoas ou a propriedades de outro, na regiãos comprehendida entre os rios Caquetá, Japurá e Amazonas, até a data do convenio determinas os casos em que se deva proceder de accordo coma asleis do respectivo paiz, a investigações judiciaes, encaminhadas para o julgamento e castigo de indivíduos responsáveis por factos puníveis no mesmo território e no mesmo período.”

O convenio contem varias regras de processo e a determinação dos prazos. (pág.1)

BUENOS AIRES

“La Argentina”, em editorial de sua edição de hoje, sob o título “Symptoma Inquietador”, chama a attenção do paiz para o facto do Brasil encommendar um novo “dreadnought” de 32.000 toneladas.

“Não só o novo couraçado como também a modificação do plano do “Rio de Janeiro”, conforme noticiou o “Times” hontem, demosntram que o Brasil deseja possuir o maior e o mais poderoso navio de guerra do mundo e revelam as suas ambições de predomínio na America do Sul.

A política brasileira, diz ainda “La Argentina”, manifestou-se ultimamente caracter imperialista e açambarcador.Observa que apesar da attitude do governo da republica vizinha, arespeito dos armamentos, o povo brasileiro não o acompanha com o mesmo enthusiasmo.

Procurando provar a sua asserção cita o pequeno eixo da subscripção para adquirir o quarto “dreadnought”, dizendo que a subscripção aberta na Argentina para idêntico fim já attingiu maior somma. “La Argentina” termina fazendo um appello ao conselho de ministros para que arme o paiz, afim de se precaver contra o imperialismo do Brasil. (pág.2)

O CENSO NACIONAL DE 1910

As operações censitárias de população que tem sido realisadas em diversos paizes da Europae da America dentro dos últimos 60 annos, e foram na generalidade de 10 em 10 annos. Na Allemanha, depois do império, em França e na Inglaterra, estas operações censitárias são realisadas por quinquennios, aliás sem maior alcance pratico, porque esse lapso de tempo é demasiado curto para que se hajam operado modificações dignas de nota nas condições geraes da população e e na sua constituição demográfica, especialmente nesses paizes cujo estado social já assumiu certo cunho de permanência e com a sua nacionalidade já constituída.Os outros paizes, tanto da Europa como da America, com mais acerto, têm adoptado o alvitre de realisal-a de 10 em 10 aqnnos, preferindo sempre o ano cujo milésimo termina em zero. Estão todos os demographistas e estatísticos erem gerral, mais ou menos de accordo- que o intervalo de 10 annos- deve ser, não só intervallo mínimo, como tembem, máximo (…)

(…)Uma operação estatística desta ordem, tão complexa, tão cara e tão importante em suas conseqüências praticas para a administração publica em todos os seus departamentos; de tão grande alcance para as sciencias, nas suas diversas manifestações, para o commercio e para todas as industruas que, ao poder publico a quem esta affecta, corria o indeclinável dever de organisal-a e montal-a com a máxima cautela pondo em prática preliminarmente todas as medidas administrativas e legaes e observando rigorosamente todas as prescripções technicas usuaes em trabalhos desta natueza(…). As medidas a adoptar preliminarmente em circumstancias taes são as seguintes: I-Data da operação censitária; II- Commissões executivas nas diversas regiões do paiz; III-Operações preliminares; IV-Quaes as questões que devem constituir objecto do censo; V-Modo pratico de recolher as questões; VI-Distribuição e recolhimento dos boletins e conferencia dos dados originários; VII-Onde e de que modo deve ser feita a apuração dos dados do censo; VIII-Modelos para as diversas classificações; IX-Orçamento das despesas a fazer-se com a operação censitária (…)

Não há simultaneidade no recenseamento dos diversos paizes; e a grande maioria delles já abandonou o uso anterior de fazel-os a 31 de dezembro. (…)Seria muito bom que nós não fizéssemos também o nosso naquelle dia e escolhêssemos par elle um dia mais apropriado. ADOLPHO B. DE ABREU SAMPAIO. (pág.2)

ANNUNCIO