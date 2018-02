Domingo, 10 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FRANÇA

PARIZ – O “Temps” publicou hontem um extenso resumo das clausulas das concessões feitas á Companhia Brasileira de Energia Electrica, acompanhando a publicação de vários commentarios.

Consta aquelle jornal o desenvolvimento crescente das grandes industrias nacionaes no Brasil, baseadas na livre concorrência, que diz o “Temps”, é uma das preocupações políticas assignaladas na mensagem do actual presidente dessa Republica. (pág.1)

PROBLEMAS DO ENSINO III

“A natureza é a mãe de todas as sciencias. Sem um conhecimento exacto das propriedades visíveis e tangíveis dos objectos as nossas concepções devem ser falsas, as nossas deducçõse errôneas, as nossas operações de espírito estéreis”. Do poder de observação depende o bom êxito em todo e qualquer emprehendimento. A comparação por seu turno, não deve ser posta a margem. E’ da observação e comparação que dependem os progressos das sciencias, artes e industrias. As verdades pelos novos methodos devem ser deduzidas dos phenomenos e de um modo essencialmente pratico.Os phenomenos elementare das diversas sciencias devem ser assimilados espontaneamente como aconteceu com o conhecimento da palavra oral, ads formas, das cores, dos gostos, etc. E’ o ensino intuitivo em pleno desenvolvimento.

O ensino das quatro operações até dez com auxilio de maçan e outras frutas é um exemplo do methodo natural. Os modelos naturaes no ensino do desenho e o emprego dos sólidos geométricos e dos relevos no ensino da geometria, da astronomia e da geographia, bem demosntarm as vantagens da moderna orientação de ensino.

O ideal em matéria de ensino é não contrariar a natureza da criança, que tende a seguir o caminho trilhado pelo gênero humano. O que é certo é que ella faz, em poucos annos, o que a humanidade levou séculos para o conseguir, sob os auspícios de uma boa orientação pedagógica. (pág.4)

AMERICA

Dizem de Chicago que o syndicato de cinematographos formado para explorar o match de “box” entre Johnson e Jeffries declara que não procura impor legalmente a apresentação das fiats nos paizes que o prohibem.

EUROPA

O sr. La Cierva, ministro do interior no gabinete Maura, pronunciou no congresso hespanhol um violento discurso de accusação contra o socialismo e em particular contra os introductores do moviemnto de julho em Bracelona, que elle qualifica de sedição anti-militarista e anti-clerical. E accrescenta que, se reprimindo tal movimento conforme a consciência e as circunstancias, se cumprir a ameaça de attentado pessoal que lançou o deputado Pablo Iglesias, elles legarão aos filhos uma aureola de morte. As ultimas palavras provocaram verdadeira ovação.

Noticias officiaes de Creta para Constantinopola, dizem apenas que o chefe cretense espera convencer a opposição no sentido de permitir aos musulmanos collaborarem nos trabalhos parlamentares da ilha e obter o adiamento da assemblea por alguns dias, afim de chegar-se a um accordo. Noticias de Athenas para aquella capital dizem que a decisão de admittir os musulmanos foi já tomada traz-ante-hontem. (pág.4)

A AVIAÇÂO DE REIMS

Em Reims, onde se realisa a semana de aviação, o tempo ante-hontem esteve bem melhor do que nos dias anteriores, notando-se pouco vento. A´s 11.30 dez aeroplanos estavam no ar.

Latham bateu primeiro o “record”, fazendo os 150 kilometros em 2 hrs .Mas depois Olies Lager fez a mesma distancia em 1 hora 58.20” e continua a voar forçando 152 kilometros em 2 horas 5’. Latham declara que só desceu por causa do accidente Delaroche.O aviador Olies Isager voou 152 kilometros em duas horas.No concurso de velocidade, em dez kilometros, o aviador Leblano tirou o primeiro lugar, fazendo percurso em 6 minutos e 33 segundos.

A baroneza Delaroche, que ante-hontem, conforme informamos, foi victima de uma queda de aeroplano, em Reims, concorria ao premio das senhoras. As explicações sobre a queda são muito contraditórias. Desde que Ella voltou a si, accusou outro aviador ter sido causa da sua queda e pediu que sejam tomadas medidas contra elle. Uns dizem que, procurando evitar collisão com outro aviador, Ella se enganou de manobra, indo justamente de encontro a elle. Outros dizem que a machina do aviador Lind Painter, passndo por cima do aeroplano da baroneza Delaroche, produziu um redemoinho e a baroneza, perdendo a cabeça, parou bruscamente o motor.Outros ainda, dizem que um accidente de motor foi a verdadeira causa do desastre. Nomomento em que a baroneza Delaroche caiu com seu aeroplano, de uma altura de 50 metros, ferindo-se gravemente, a multidão, indignada, accusou do acidente o aviador Lind Painter, pedindo em altas vozes seu lynchamento. Os entendidos, porém, declaram que é impossível tornal-o responsável pelo succedido. (pág.4)

ANNUNCIO