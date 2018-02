Terça-feira, 12 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ALLEMANHA

O conde N.D’Osten-Sacken e o barão Sutemi Chinda, respectivamente embaixadores da Russia e do Japão, entregaram hoje, no ministério das relações exteriores, a communicação dos seus governos ao da Allemanha, do tratado ultimamente assignado entre aquelles dois paizes, para a manutenção do “status-quo” na Manchuria.

O sr. Schoen, secretario de estado agradeceu-lhes a communicação, exprimindo-les a esperança de que não seja abandonada a política da “porta aberta”. (pág.1)

ITALIA

Segundo informações de Roma, parece que existe ainda uma certa confusão acerca da questão entre o Vaticano e a Allemanha. Os tele grammas de Berlim, relatando a solução do incidente, publicam o texto da resposta do Vaticano e accrescentam que o papa ordenou aos bispos allemães que omitissem a leitura da encyclica nas suas dioceses e que não publicassem nos seus orgams o referido documento. Parece que dessa fórma se quer indicar que o Vaticano se retraia completamente perante a reclamação da Allemanha e que até certo ponto apresentava as suas desculpas relativamente á enccyclica.(…) Lamenta-se que essa interpretação tenha sido errônea., o que deu lugar a incidentes que se deploram, mas do quê constitue a essência da encyclica nada é retirado. (pág.2)

PROBLEMAS DO ENSINO- V

Escreve-nos o sr. Luiz Cardoso: “O bom exito de um methodo está na razão directa da intelligencia com que seja empregado. E’ sabido que um mau official pode lhe ser até fatal. Neste caso é preferível a rotina, que produz o mínimo dos resultados, mas verdadeiramente bem. E’ o caso dos médicos e das charlatanices…

O systema completo de educação, o systema racional, pois, exige um verdadeiro preparo do funcionário encarregado de o pôr em execução. Qualquer individuo pode recitar e fazer recitar o nome das letras, as palavras e as sentenças; mas bem poucos sabem fazer os alumnos lerem as palavras e notarem, nas palavras lidas, os sons do que ellas se compõem, comparando-os aos produzidos pela natureza.

Só o individuo verdadeiramente senhor do assumpto em questão poderá ministrar o ensino com o critério bastante para delle tirar todo partido como instrumento educativo que é.E a demosntração pratica desta verdade é a anarchia reinante nos “methodos de ensino”. (pág.2)

