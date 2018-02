Quinta-feira, 14 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ALLEMANHA

BERLIM – É absolutamente falso que a Allemanha tenha assumido attitude contraria aos Estados Unidos em questões relativas á America do Sul e Central ou que tenha feito declarações que possam interpretar-se como hostis ao Estados Unidos.

O único acto da Allemanha, em relação á America, que consta da declaração feita pela chancelaria alleman a 7 do corrente, em resposta a telegramma de Washington, foi de que o governo imperial se recusava a reconhecer aos Estados Unidos o direito de fiscalisar as suas relações diplomáticas com os demais paizes americanos em geral e especialmente com a Nicaragua. (pág.1)

INGLATERRA

LONDRES – Communicações recebidas de Macáo dizem que na ilha de Kau-lun se travou um combate entre forças portuguezas echinezas, que parecem ser piratas.

Accres centa o despacho que os chinezes foram desbaratadas, deixando no campo grande numero de mortos e feridos.Foram feitos muitos prisioneiros.

– A canhoneira “Macáo” bombardeiou e destruiu completamente a cidade de Kau-lun

O VOTO FEMININO NA INGLATERRA

A proposta relativa ao suffragio feminino, apresentada á camara dos communs pelo deputado trabalhista sr. Shackleton refere-se apenas ás eleições legislativas, pois que as mulheres gozam já do direito do voto nas elições municipaes.

Na sessão de traz-ante-hontem, o sr. Shackleton, (…), desenvolveu e fundamentou a proposta. O conservador sr. Smith e o liberal sr. Bryco pedem a rejeição da proposta. Retomando a palavra, o sr. Shackleton diz que a proposta, conferindo os direitos eleitoraes apenas a um milhão de mulheres, permitittirá fazer-se uma experiência, da qual indubitavelmente resultará a demosntração de que ás mulheres devem ser facultados direitos mais amplos e de maior alcance.(…)O sr. Bryce pergunta, em resumo, que autoridade teria no Egypto ou na India um governo que dependesse de uma maioria de mulheres. (…)Os debates correram animadíssimos. Esperava-se com impaciência a votação do projecto Shackleton, a qual se realisou ante-hontem.O sr. Churchill,discutindo o “Bill” Shackleton, disse que sómente uma parte da população feminina poderia desempenhar convenientemente os deveres eleitoraes. A grande maioria das mulheres nada perde em não eleger deputados, pois são poucas as mulheres que usam do seu direito de voto nas eleições municipaes.

O “bill” Shackleton não representa uma real reforma democrática.

O sr. Asquith, presidente do conselho, recusa permittir que o “Bill” seja submettido á grande commissão. Diz que o “Bill” actual trata as mulheres de maneira desehual, conferindo direitos a um pequeníssimo numero de celibatárias e viúvas, emquanto os recusa ás mães e esposas as quaes, vivendo em casa dos maridos, são destituídas da qualidade de eleitoras.

Muito poucos eleitores são favoráveis á Idea das mulheres eleitoras.(…) O sr. Arthur Balfou, chefe dos unionistas, acha que as desordens provocadas pelas suffragistas condemnam as reivindicações eleitoraes feministas.O direito de voto não melhorará de fórma alguma a situação das mulheres, cuja maior parte não reclama este direito. Entretanto, aqquelas que votam nas elições municipaes seriam competentes para nomear deputados, mas sómente as mulgeres que ganham a vida podiam em rigor ser justificadas de reclamar esse direito.

A proposta, conforme informamos hontem, foi approvada em segunda leitura por 299 votos contra 190. A terceira leitura devia ser com a discussão do “Bill” por artigos. Mas a camara dos communs, na mesma sessão de ante-hontem, approvou por 320 votos contra 175 uma moção para se discutir em conjunto. (pág.2)