Sabbado, 16 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SANTOS

Damos a seguir o relatório offerecido ás directorias das assosciações commerciaes desta cidade e da capital pelas commissões especiaes dessas associações, sobre o estudo comparativo que fizeram das taxas do porto do Rio, com o seu novo cães e as que regulam no porto de Santos: “Exmos srs. Presidentes das associaçõse commerciaes de Santos e São Paulo- As commissões nomeadas para o estudo comparativo entre as taxas do porto de Santos e as do edital de concorrência para o arrendamento do porto do Rio de Janeiro vêm relatar as conclusões a que chegaram e indicar os artigos de commercio para os quaes as reclamações dos negociantes são as mais justas e merecedoras da attenção do governo da União, cuja orientação não póde ser outra senão a de fomentar a riqueza m todos os ramos de actividade pratica(…)

Não seria razoável pedir-se que as taxas do porto de santos fossem promptamente reduzidas até egualar-se ás do porto do Rio e para a totalidade dos artigos trafegados; mas é inadiável que, para os artigos sobre os quaes o trafego por Santos pesa exaggeradamente, sejam feitas concessões satisfatórias; basta que seja mantido o equilíbrio para os poucos artigos adiante especificados; basta que, quanto a elles, as praças de santos e Rio fiquem em pé de egualdade para a importação e exportação, e as commissões encarregadas do presente estudo dar-se-ão por satisfeitas e com ellas todo o commercio, industria e lavoura do estado de S.Paulo. (…) (pág.1)

PERÚ

LIMA -“El comercio”, commentando a conferencia que os encarregados dos ne4gocios do Brasil, do Chile e da Argentina, em Washington, tiveram com sr. Philander Knox, secretario do exterior dos Estados Unidos, a respeito do conflicto entre o Peru e o Equador, diz não acreditar que as nações mediadoras peçam seja desacatado o laudo do rei Affonso XIII, visto estarem interessadas em affirmar o principio de arbitragem na America (pág.2)

COISAS ESTRANGEIRAS

O sr. Roosevelt fechou sua excursão européa- ruidosa como cumpria ser a de um atirador emérito- da mesma forma por que a abriu: com uma “gaffe”.”Gaffe” significa, todos o sabem, um acto de mau gosto mas que não chega a ser escandaloso; uma asneira ainda que sem a justificação da estupidez; uma coisa que se diz e não era a occasião de dizer; uma acção que se pratica e que melhor valeria não praticar. (…)O sr. Roosevelt em todo o caso conhece perfeitamente sua significação, pois é useiro e vezeiro em “gaffes”, que lhe são geralmente relevadas, porque é americano, porque foi e será presidente dos Estados Unidos e porque é o sr. Roosevelt, “cow-boy” e “rough-rider”.(…)

Na Inglaterra o caso foi diverso. Realizado no Guild-hall, no banquete tradicional que o “lord mayor” offerece aos personagens illustres (…) o sr. Roosevelt, tinha naturalmente de deitar discurso.(…)já para não pertubar a digestão dos convidados, (…)evita-se toda a allusão a assumptos de controvérsia, sobre os quaes possam estar divididas as opiniões dos ouvintes, e cuja regulação cabe evidentemente aos nacionaes, não aos estrangeiros. Pois sr. Roosevelt escolheu precisamente um dos themas que mais extremam as frações do mundo político britânico. Esse thema é o da occupação do Egypto.(…) o homem publico que durante oito annos presidiu o destino de uma communidade cujo berço foi o “sel-governement”, entende e declara que aos egypcios se deve negar o direito de governo próprio e que os inglezes precisam recorrer á maneira forte, isso é, applicar áquelles o “big stick”.(…)Dos seus lábios saiu a seguinte phrase que faria estremecer o grande “gentleman” que foi Washington e sulcaria de mais uma ruga a fronte vincada de Lincoln: “Não há caniço mais podre para um governo se agarrar do que o do sentimentalismo. A timidez e o sentimentalismo têm feito muito mais mal do que a violência e a injustiça”.

Meditem estas palavras aquelles que(…) vão a saudar como bemvinda a ingerência dos Estados Unidos nos negócios de todo o Novo Mundo(…) Nada de sentimentalismo- é a regra máxima por elle estipulada nas relações do seu governo com qualquer população inferior, seja asiática, seja sul-americana.(…)

Não parece demais nestas condições o vehemente protesto que na imprensa de Londres publicou o conhecido proprietário do “Nem York American, sr. Hearst:” (…) Deve o sr. Roosevelt voltar para casa e ahi estudar aturada e acuradamente as livres instituições republicanas que edificaram seu paiz e que permittiram seu apparecimento. Deve voltar para casa e ahi permanecer até haver completamente apprendido os idéaes e os princípios que criaram na America a maior, a mais feliz, a mais prospera, a mais poderosa, a mais progressiva das nações do globo. Não deve de lá sair senão quando puder pregar o republicanismo, a liberdade, a egualdade e a independência, que fizeram a grandeza da America, em vez do injusto e não christão imperialismo que tem sido a um tempo o fardo e a mancha da Europa.” Bruxellas, 1910. OLIVEIRA LIMA (pág.3)

ANNUNCIO