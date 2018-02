Quarta-feira, 20 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RIO

O “Jornal do Commercio”, em sua edição da tarde, publica as notas colhidas ahi pelo seu redactor sr. Julio de Medeiros, sobre a força publica paulista.

O trabalho começa expondo a situação da corporação, antes da missão franceza, para entrar depois a demonstrar os resultados alcançados pela mesma. Faz referencias ao garbo, correcção e disciplina do soldade peulista, que hoje é amado pela população, quando outr’ora era temido por ser um verdadeiro elemento de desordem.(…) diz: “ Ao vêr o porte militar dos soldados da força publica paulista, o garbo com que marchavam, o alinhamento impeccavel das carabinas e a egualdade perfeita em todos os uniformes, sentimos o corpo perpassado por um frêmito de emoção, que se vinha desfazer á flor dos lábios em phrases de enthusiasmo.Mas outro espectaculo mais bello estava preparado para nossos olhos. Foi esse de vêr, numa rapidez de encanto, desfazer-se toda aquella columna e o de assistir ao funccionamento de todas as “escolas”. A varzea do Carmo com a cavallaria em evoluções e a soldadesea a movimentar-se aqui e alli, em differentes exercícios, era um espectaculo estupendo! Experimentavamos a sensação de estar num campo de manobras do velho mundo, assistindo aos exercícios de uma tropa européa”.(…)(pág.1)

FRANÇA

PARIZ – Nas rodas políticas militares desta capital causou grande decepção a noticia publicada no “Berliner Tageblatte” , de Berlim, e telegraphada para o “Echo de Paris”, dizendo que o marechal Hermes da Fonseca tenciona obter que a Allemanha envie uma missão militar ao Brasil. A noticia accrescenta que por occasião de sua visita á Allemanha em 1908, o marechal Hermes combinara que fossem enviados ao Brasil officiaes do estado-maior do exercito allemão encarregados de construir o estado-maior do exercito brasileiro. A instrucção pratica de seus officiaes fica confiada a officiaes subalternos allemães, os quaes serão addidos ás escolas militares do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. (pág.2)

O QUE HÁ DE NOVO

Rio, 18 de junho de 1910.

Dentro de três dias- na quinta-feira próxima- extingue-se o parzo improrogavel que approuve à generosidade da mesa do Congresso Nacional conceder ao senador Ruy Barbosa para que, nesse limite exíguo de tempo, procedesse o eminente candidato civil a um exame detido e escrupuloso de todos os papéis do famoso pleito de primeiro de março, analysando, o processo elitoral das vinte e uma circunscripções em que se divide o território nacional. A todos quantos podiam fazer um cálculo approximado do immenso trabalho que esse propósito exigia e para isso bastava ver a proporção considerável de actas a serem examinadas uma a uma- sua conclusão se figurava tarefa impraticável. Entretanto, no dia 21 do corente, precisamente ao cabo de um mez, o sr. Ruy Barbosa apresentará o seu relatório á commissão central da assembléa apuradora.(…)

Neste epilogo da campanha presidencial ainda mais do que no seu decurso, quando a vontade nacional proclamava victoriosa a causa civil, e de tão eloqüente nas suas manifestações parecia desafiar a fraude, a mentira e a corrupção afinal triumphantes, é que melhor e com mais presteza se póde apreciar a essência dessa alma espartana de patriota e de abnegado.(…)E’ realmente espantosa a capacidade de trabalho do senador Ruy Barbosa(…). Trata-se de um livro de quatrocentas paginas impressas que em brilho de idéas, em belleza de forma, em inspiração de conseitos, em combatividade, em lógica e em persuasão excede-se é possível- a quanto tem produzido o eminente candidato civil em todo o período da campanha presidencial. Essa memória, que é a mais completa e mais bem documentada contestação ás eleições fraudulentas e viciosas com que o marechal Hermes se dlecara escolhido pelo povo brasileiro para reger os seus destinos num quatriênio constitucional e que talvez o prepare para um a dictadura, há de calar fundamente no espírito publico porque representa o protesto collectivo da nação expoliada nos seus direitos e na sua vontade, expressa por uma votação real e honesta, pela qual ella escolheu para seu magistrado supremo o mais illustre e o mais glorioso de seus filhos vivos. S.

