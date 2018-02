Sexta-feira, 22 de julho de 2010

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RIO

O sr. Ruy Barbosa começa a sua contestação dizendo que bem poucas illusões podia nutrir desde o inicio da campanha eleitoral, pois sabia que nos Estados as oligarchias com o sopro do officialismo o ameaçavam da mais descabellada fraude, a sua esapectativa excedeu-se pois aqui, onde o movimento popular era enorme, julgava que não houvesse dolo, e entretanto o seu desengano foi violento.

Tirante S.Paulo e mais quatro Estados, ao resurgimento do civismo nas camaras sociaes mais independentes correspondeu a mais frenética e atrevida reacção official. Cita a fraude praticada em todods os Estados e aqui, onde, não podendo evitar a derrota supprimiram a eleição de noventa e seis secções eleityoraes apenas e vinte e cinco funccionando.Póde disso dar testemunhyo, pois andou á cata da secção para votar, em companhia de amigos(…) Não obstante, appareceram, fabricadas , actas das setenta e duas secções que não funcionaram.Faz apreciações sobre o facto do Congresso negar a reforma do regimento comum, que não tem o caracter de lei ordinária como quizeram fazer crer.Estuda o regimento commum e analysa os seus absurdos. (…)(pág.1)

PROBLEMAS DO ENSINO- XI

Escreve-nos o sr. Luiz Cardoso: “Da mesma arte que a infância apprende sem auxilio de diccionario os synonymos; as significações e os sentidos e emprego das palavras com as quaes se tenham familiarisado sem esforço e até com vivo prazer; apprenderá, por seu turno, por meio de observações sobre os objectos, sobre as pinturaas e sobre os seus próprios desenhos e modelos desenhados os termos rechinicos que geralmente são ensinados doutrinariamente no inicio dos estudos, contribuindo assim para que o estudantisnho não consiga elevar-se acima das noções preliminares. Esses pormenores techinicos são a um tempo fastidiosos e inúteis.(…) Conhecemos pessoas analphabetas (…) que t~em dado licções de moral, de civismo e até mesmo de direito a advogados de nomeada.(…) Podemos, pois, nos estribar nos princípios geraes da educação por nós preconizados, fazendo as licções se basearem nos progressos e esforços da criança, apresentados como dignos de incitamentos. E, este systema de ensino, está em perfeita correspondência com os progressos sociológicos, que preconizam a divisão do trabalho nacional, como a alavanca de Archimedes para a elevação material e moral da humanidade. Fica assim entendido qiue acceitando a doutrina geral sobre educação intellectual, segundo systematisou o “leader” das idéas dominantes no estado actual da nossa civilisação, não desejamos impor o mesmo programma de ensino, o mesmo manual a todos os municípios do estado, a todos os Estados da União, a todos os paízes. O que convém a um município, onde predominem as rubiáceas, póde não convir ao m,unicipio onde a gramínea seja a lavoura conveniente. E depois doutrina sabiamente o provérbio popular: “Cada terra com seu uso. Cada roca com seu fuso” . E mais…”quem sabe discorrer póde o resto adivinhar”. (pág.2)

PELA ESTABILIDADE DO CAMBIO

Qualquer modificação na taxa cambial, em um paiz de papel moeda, caracterisa-se principalmente pela universalidade e importância de seus effeitos. Não existem classes que não sejam attingidas, recantos que que deixem de ser vasculhados ´pela importuna visita que tudo perturba ou devasta, como se fora um terremoto abalando um continente. Onde quere que exista uma cédula monetária, um objecto a vender-se, um título de divida a saldar, um contrato acumprir, uma operação a ultimar, o cambio intervem, como semeador da desharmonias e terrores. (…)

Effeitos de ordem monetária

Em paizes de curso forçado qualquer medida de ordem monetária deve ter sempre por objectivo a passagem desse regimen para o da circulação Metallica. Portanto, “valosrisar” o nosso meio circulante só pode significar “encaminhal-o” para o regimen de ouro, isto é, extinguil-o.

Ora, quando se quer destruir qualquer agente nocivo, a primeira coisa a fazer é não lhe augmentar o valor. Salta, portanto, aos olhos de toda a gente, desde o primeiro instante, que vê ser pelo menos suspeita qualquer medida tendente a encarecer o nosso papel moeda.

Vamos provar que semelhante medida é errada e perniciosa, porque nos distancia da circulação metálica, nossa suprema aspiração.(…)(pág.8)