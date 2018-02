Sabbado, 23 de julho de 2010

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RIO

O “Diario de Noticias”, em edição especial, conclue a publicação da contestação do sr. Ruy Barbosa.(…) O sr. Ruy Barbosa analysa, ponto por ponto, a elição presidencial em todos os pontos do Brasil, para depois entrar na longa conclusão, dizendo que, apurada a elição com verdade, com a lei e com a honra, o candidato militar conta apenas 126.392 votos, e o candidato coivilista conta 200.359, que é eleito , portanto, coma maioriaa de 73.967 suffragios. O sr. Ruy Barbosa assim termina o seu longo trabalho: “Já estávamos de posse de edilidades e congressos, dos senadores e deputados eleitos pela fraude. Vamos ter applicado á elição do presidente da Republica o novo processo. Hoje se desmentiu a noticia, há dias estampada na imprensa, e e que nós tínhamos razão para considerar verdadeira, de que o vosso parecer já estava lavrado há mais de uma semana. O vosso parecer estava ainda hontem na forja, mas será assignado hoje, o que quer dizer que de nossa contestação não conhece. E quem della vae conhecer? O Congresso? Este já se annunciou nas folhas de hoje, que reunindo-se amanhan, após ao eclypse que, contra o seu properio regimento, lhe impoz a sua mesa, no mesmo dia em que ouvira ler a nossa impugnação, e no dia seguinte abrira debate, o que quer dizer que realmente não ouvira, nem lera ou, sequer, simulára ler, a nossa defesa, o independentemente delle, elegera o seu candidato. (…)

Agora não há que remanchar quando se trata de dar um salvador á Pátria. Estaes anciosos por lh’o trazer; é obra sómente vossa. Diante della ninguém vos poderá tirar o merecimento exclusivo da offerenda. Assim vol-a elle agradeça, porque vós tereis sido os seus eleitores; o paiz, não. O marechal Hermes da Fonseca não podia ser eleito, e bem o foi. Não o podia ser,, porque é inelegível; não o foi, porque a sua inculcada maioria se compõe de suffragios demonstradamente nullos.” (pág.1)

INGLATERRA

LONDRES – Nas rodas commerciaes e financeiras têm sido largamente commentado os debates hontem travados na camara dos communs acerca da reducção dos direitos aduaneiros concedida pelo governo do Brasil ás importações norte-americanas. Os jornaes, tratando do assumpto, salientam que alguns deputados da opposição pediram ao governo que exercesse séria pressão diplomática junto ao Brasil, afim de obrigal-o a extender á Inglaterra esses favores. (pág.2)

ALLEMANHA

BERLIM – O marechal Hermes da Fonseca chegou aqui hoje(…) passou logo que desceu do comboio para o salão de honra da estação, o qual se achava ricamente ornamentado. S. exa. Apertou a mão de todas as pessoas presentes e conversou com cada uma mostrando-se agradecido por terem-no recebido na gare. Da estação dirigiu-se para o hotel, Ahi, s. exa. Recebeu o correspondente da Agencia Havas, ao qual declarou que vinha á Allemanha, como foi á França, na qualidade de simples viajante. “ As supposições do ponto de vista econômico ou político, accrescentou, s. exa., são errôneas. Depois de dois mezes de permanência em pariz quis tornar a ver a Allemanha, (…)”

O correspondente da Agencia Havas, disse-lhe: “Têm-se querido ver, em vosss discurso- programma presidencial tendências germanophila” A isso responder s. exa: “ Se se tem querido fazer allusão aos meus sentimentos pessoaes, e se se tem querido dizer que me lembro com gratidão e alegria do acolhimento do imperador Guilherme, e que sou feliz pelas boas relações mantidas com sua majestade, é exacto:- sou amigo da Allemanha. Mas sou também amigo da França. (…)Mas, se se diz que a política de meu paiz é nitidamente germanophila, querendo assim estabelecer um contraste com a política do Brasiul para com os oros paizes, essa interpretação é tendenciosa. A verdade é que o Brasil se esforça para entreter boas relações de amizade tanto com a Allemanha como com a França e outros paizes.O programma da nossa política estrangeira resume-se, pois, na boa harmonia e amizade das relações com as potencias estrangeiras. (…)”

Depois o correspondente perguntou se as boas relações entre o Brasil e a Argentina se haviam há pouco ligeiramente perturbado. A isto respondeu, nos seguintes termos: “ O que houve não foi mais do que um incidente puramente local, sem importância. As relações do Brasil com a grande Republica vizinha são, ao contrario, muito boas actualmente. A diplomacia dos dois paizes esta empenhada em mantel-as e estreital-as ainda mais o que realça muito a significação do actual Congresso Pan-Americano, cujo fim principal é assegurar mais cohesão e mais estabilidade nas relações entre as pequenas e grandes Republicas Americanas.”Concluiu, sorrindo: “Ainda que militar, vedes que tenho um programma de paz, a qual é muito necessária para o desenvolvimento harmonico e normal das forças vivas de um paiz onde o exercito exista apenas para o proteger.” (pág.2)

AUSTRIA-HUNGRIA

(…) No dia 22 de junho, teve lugar na camara dos deputados auastriaca uma discussão anti-semita, de uma violência rara, entre um deputado clerical e um deputado judeu .O sr. Roosevelt deve ficar talvez admirado quando souber que o seu nome foi alli pronunciado. “Na Hungria não há senão judeus, disse o deputado tchéque Myslivee. Elles governam o paiz, elles dizem-se liberaes, e não recuam perante as maiores violências. Chega da America um amigo dos judeus; faz logo o elogio da Hungria, a que chama terra de liberdade”.

– E por que é o sr. Roosevelt amigo dos judeus” pergunta o deputado israelita Kuranda.

-Porque vem de Nova Yoprk, onde há 300.000 judeus, e porque é de origem judaica.

-Devéras? Replicou o sr. Kuranda; pois então disso nos orgulhamos.

-E’ singular, diz então o sr. Myslivee, que as palavras de um anti-semita vos impressionem a esse ponto. Estaes descansados, hevemos de ter o nosso mar Vermelho. Já o estão preparando na Russia.

A discussão prolongou-se ainda por algum tempo, apesar dos protestos dos deputados sionistas que gritavam para o presidente que chamasse á ordem o sr. Myslivee por haver incitado ao “progrom”. A semi-indifferença com que os jornaes se referiam no dia seguinte a este incidente prova que apesar da refrega da véspera os sentimentos anti-semitas têm perdido em Vienna a sua antiga aspereza. (pág.4)