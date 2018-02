Domingo, 24 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BERLIM

O marechal Hermes da Fonseca, na entrevista que cdoncedeu a um representante do “Berliner Tageblat”, lamentou que ainda subsista o rescripto Von der Heydt, de 1876, prohibindo a immigração alleman para o Brasil.

Referindo-se ao Quarto Congresso Pan-Americano, actualmente reunido em Buenos Aires, s. exa. Disse que os delegados do Brasil vão propor que todos os Estados americanos adoptem, em suas constituições, como principio, o tribunal de arbitramento.

O “Berliner Morgenpost” diz que a visita do marechal Hermes a esta capital significa o fracasso definitivo da corrente chauvinista do Brasil contra a Allemanha. Essa corrente causou, segundo aquelle joprnal, numerosos descontentamentos. Julga que se o marechal Hermes liga muita importância á emigração alleman para o Brasil e á collocação de capitães allemães em empresas brasileiras, é porque conhece a necessidade de uma compensação contra a hegemonia da Inglaterra na America do Norte.

Concluindo, o “Berliner Morgenpost” felicita-se pelo interesse que o marechal Hermes demonstrou ter pelas coloniaes allemans do Brasil. (pág.1)

CARTAS DA ALLEMANHA

(…) Os de fóra perguntam: qual é o motivo por que o capellão Schopen atira a tocha ardente sobre o edifício do centro? Este centro, que se acha no auge da sua importância política, que- seguro do apoio do partido conservador e confiando no egoísmo dos agrários- tem nas suas mãos a conformação decisiva das medidas do governo, este centro que representa a prepotência ultramontana num paiz essencialmente catholico!(…) E’ difficil resumir a argumentação cerrada (…) em favor da causa abraçada pela ala direita do centro, mas parece que a base escondida da corrente “Rocren” é um programma mais vasto: a reconquista da Allemanha protestante para a egreja catholica apostólica roamana.

A título de amostra passo a transcrever um trecho da brochura que revela o ideal positivo da orthodoxia romana: “O christianimos do futuro não há de ser uma unidade amalgamada, nem uma criação nova, mas sim o velho tronco histórico da egreja que em si reúne os elementos divinos de reconduzir a nação desmembrada á sacrosanta cultura humanista. Só a egreja catholica apostólica tem a força e o poder de sobreviver, sem decomposição interna, ás inevitáveis lutas que nos esperam, e de pôr salvamento essa cultura ameaçada pelos estremecimentos espirituaes de uma época transitória. Tal é o pensamento que nos asseghura a confiança no nosso ideal, o pensamento que nos dá a energia precisa no esforço de fortificar a egreja e de aguardar a luta que finalmente há de decidir na Allemanha a sorte do povo”.

E é evidentemente neste pensamento que se encontram as vistas do triumvirato do Vaticano e dos chefes da ala direita do centro catholico. DRUSUS.(pág.3)

RIO

Esteve hoje pela manhan em conferencia com o sr. Francisco Sá, ministro da viação, o coronel Antunes de Alencar, recém chegado do Acre.

Tendo partido do Acre antes do movimento há pouco occorrido em Cruzeiro do Sul, no Juruá, e do qual se teve noticia depois da sua chegada a Manáus, o sr. Alencar disse que não é emissário dos revolucionários. Vem a esta capital como portador de uma representação pacifica que os brasileiros domiciliados no território do Acre, usando do direito constitucional de petição, dirigem aos poderes públicos, solicitando medidas que interessam o bem estar dos povos que habitam aquella região do Amazonas.

O sr. Antunes de Alencar mandou emissários aos três departamentos do Acre, aconselhando os amigos a absterem-se de qualquer movimento e desacato ás leis e autoridades da União. Espera receber até 29 do corrente mez a noticia de estar restabelecida a ordem legal onde foi perturbada. (pág.1)

BUENOS AIRES

A “Prensa”, em sua edição de hoje, volta á questão da ampliação da doutrina de Monroe, attribuindo sua iniciativa aos delegados brasileiros no Congresso Pan-Americano.

A “Prensa” diz que sob qualquer aspecto que se lhe apresente o monroismo, por mais evidentes que sejam os seus resultados práticos, ella, jamais poderia approvar essa iniciativa, porque reconhece que a doutrina de Monroe, como a interpretam os norte-americanos, não poderá germinar nos paizes que conservam integras as suas brilhantes qualidades, peculiares á raça latina, que, afinal, são todos os da America do Sul.

“La Argentina”, secundando a opinião da “Prensa”, declara terminantemente não apoiar a attitude assumida pelos delegados brasileiros e chilenos na questão no monroismo. (pág.2)

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

O parecer da mesa do Congresso- O “Diario de Noticias”, num bello esforço de reportagem, conseguiu copia do parecer da Mesa do Congresso Nacional sobre a eleição de presidente da Republica, reproduzindo-o em sua edição de hontem, Eil-O:

PARECER N. 1910- A Mesa do Congresso Nacional, constituída em Commissão Apuradora, de accordo com o que estatue o Regimento Commum nos seus artigos 14 e 15 par o fim de emitir o parecer sobre as eleições effectuadas em todos os Estados da União Brasileira e no Districto Federal no dia 1 de março do corrente anno (…)No desempenho da sua missão, de accordo com os precedentes e com o espírito bdos citados artigos da Regimento Commum, é claro que a Mesa do Congresso não é obrigada a examinar uma por uma, todas as authenticas enviadas á Secretaria do Congresso e relativas á eleição presidencial. Foi para facilitar a tarefa da Mesa do Congresso e para tornar mais minucioso e completo o exame das referidas authenticas que o regimento Comum criou as comissões auxiliares ás quaes incumbiu o estudo prévio de todos os documentos relativos á eleição (…) Póde-se affirmar que em nenhuma das anteriores eleições presidenciaes se effectuou o exame dellas com maior interesse, e mais attenta fiscalisação, o mais meticuloso estudo e até mais dilatado tempo. (…)

Conclusão- A’ vista do que vem de expôz, a Mesa é de parecer: Primeiro, que sejam approvadas as eleições realisadas a 1 de março de 1910 em todos os Estados, para presidente e vice-presidente da Republica, com excepção das acima citadas;

Segundo, que seja rexconhecido e proclamado o marechal Hermes da Rodrigues da Fonseca presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil no período de 15 de novembro de 1914, por haver reunido a maioria de votos na eleição do dia 1 de março do corrente anno;

Terceiro, que seja pelo mesmo motivo reconhecido e proclamado o dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, no mesmo período.

Sala das Commissões, 22 de julho de 1910.- Quintino Bocayuva, presidente.-Joaquim Ferreira Chaves, primeiro secretario.- Estacio de Albuquerque Coimbra, segundo secretario- Manuel de Araujo Góes, terceiro secretario.- A Simeão dos Santos Leal, quarto secretario. (pág.3)

