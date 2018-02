Terça-feira, 26 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BUENOS AIRES

A “Prensa”, em editorial, censura os delegados argentinos, ao Congresso Pan-Americano por apoiarem a moção em favor da doutrina de Monroe.

Depois de vários commentarios em que explana as suas coonhecidas idéas desfavoráveis ao monroismo, conclue o jornal portenho: “A educação e a cultura dos argentinos obrigam-nos a dispensar aos delegados brasileiros ao Congresso Pan-Americano todas as cortezias a que os mesmos têm direito. Entretanto, devemos tratal-os com a mesma reserva manifestada pela chancellaria brasileira, por occasião de ser celebrado o centenário da independência argentina. (pág.2)

– A “Nacion” de Buenos Aires publicou ante-hontem importante artigo editorial sobre o projecto de ampliação da doutrina de Monroe, dizendo que, para fazer face á política de Metternich ella já soffrera algumas transformações que não affectavam a Europa e foram de novo affirmadas numa mensage, do sr. Th. Roosevelt, quando era presidente da Republica.

A ampliação agora tentada pelo Congresso Pan-Americano-entende o articulista- é outro passo para a paz continental, de que usufruiria também a Europa.

Sabe-se em Buenos Aires que a delegação brasileira iniciou entre as diversas delegações uma declaração de sympatia e também de applicação da doutrina de Monroe, que o Chile adoptou em principio, discutindo-se apenas a formula a ser votada.

A maioria dos delegados argentinos compartilham as idéas propostas, as quaes estão sendo já redigidas em projecto.

Os delegados norte-americanos mostram-se reservados, não occultando, porém, os seus desejos de que a iniciativa brasileira prospere.

Ao que diz ainda o articulista da “Nacion”, o discurso com que o dr. Victorino de La Plaza inaugurou o actual Congresso Pan-Americano é uma prova de que os argentinos sympathisam com a doutrina de Monroe. (pág.3)

BELÉM

Carta particular aqui recebida, diz que a junta governativa de Juruá, trabalha para a adhesão dos departamentos de Puru’s e Acre á causa da revolução, tendo já partido daquella cidade emissários para esse fim.

Consta que os empregados federaes dos postos fiscaes, entregarão sem resistência os ditos postos, estando a população amedrontada com os gravíssimos acontecimentos que fatalmente se desenrolarão.

O fabrico da borracha ainda não foi interrompido, mas consta que os revolucionários somente deixarão descer a borracha dos territórios acreanos, pertencentes ao Estado do Amazonas.

A situação no Acre é gravíssima. O commercio desta capital está apprehensivo com o desfecho da revolução. (pág.1)

O QUE HÁ DE NOVO

Logo que, findo o trabalho de verificação de poderes, voltem os dois ramos legislativos a funccionar separadamente, será dado a debate na Camara o projecto de reforma financeira elevando a 16 d. a taxa cambial.

Muito mais intensamente do que parece neste momento em que questões da ordem política preoccupam a attenção geral, prosegue no seio das bancadas o trabalho persuasivo e convincente em favor da estabilidade da taxa. Principalmente na representação mineira os adversários da reforma financeira planejada pelo sr. Leopoldo de Bulhões têm feito adhesões valiosas.

Há entre seus deputados, como nos círculos officiaes de Minas, um grande temor pela reunião que amanhan se effectua em Juiz de Fóra, promovida por membros da lavoura, commercio e indusdria daquelle prospero e rico município, sem duvida o mais importante do Estado em producção agrícola, principalmente em café, como em fabricas e em movimento mercantil.(…) S.(pág.3)

