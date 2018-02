Sexta-feira, 29 de julho de 1910

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A SANTA CASA

Quando se considera por alto a vida da Irmandade em seu curso através do tempo, uma coisa que para logo nos impressiona é o tenacíssimo alento que a tem mantido e engrandecido ao longo de dois estirados séculos, vencendo phases tão diversas da nossa evolução e lutando por vezes com temerosos embaraços e difficuldades.

Nenhuma instituição, entre nós, logrou jamais tão longa existência; nenhuma das que existem agora poderá estar segura de viver e prosperar ainda pelo futuro a dentro tanto quanto a da Misericordia promette.

A explicação do phenomeno é muito simples. As Irmandades daquelle selo provêm de uma iniciativa portugueza que remonta aos tempos de D.Manuel, se não a mais tarde. Em Portugal, sempre e sempre mereceram elles aos reis e aos grandes, os maiores cuidados, que por vezes se tradiziram por concessões o privilégios de vulto. Descoberto o Brasil, era natural que a semente sem demora se transplantasse. (…)

Transplantada a instituição, é bem de vêr que os colonose seus descendentes a rodearam aqui das mesmas symphatias, e das mesmas preferências que na metrópole se lhe deram sempre. Assim tem acontecido com a Misericordia de S.Paulo, e, longo de afrouxarem, taes garantias de vida e expansão se vêm multiplicando e avigorando com o andar dos tempos.

Percorrendo-se as listas, que existem, incompletas e sem maiores esclarecimentos, dos cidadãos que, por encargos contraídos ou por benefícios feitos ligaram seus nomes á historia da Irmandade, deparam-se continuamente appellidos das mais illustres famílias paulistas, títulos dos mais altos na governação, na notabiliarchia, na hierarchia ecclesiastica, na graduação militar. (pág.3)

EUROPA

O presidente do conselho, sr. Herbert Asquith, discursando ante-hontem na Camara dos Communs, quando passava em segunda leitura o projecto que modifica a formula religiosa do juramento do rei, disse que as expressões tradicionaes eram offensivas para milhões de catholicos. A lei já desobriga os súbditos de fidelidade para com um rei catholico de vir a occupar o throno da Inglaterra; e na Escocia outra lei obriga o monarcha a ser anglicano. Por conseguinte, a parte religiosa do juramento é supérflua e poderia supprimir-se. Essa suppressão levaria, porém, grande e vehemente opposição; e eis porque o governo, mantendo o juramento, propõe o seguinte: “ Attesto e declaro sincera e solennemente, perante Deus, que sou protestante fiel; e que, conformando-me com o espírito verdadeiro das leis destinadas a assegurar a sucessão protestante do throno do meu reino, observarei e sustentarei as referidas leis, com todo o meu poder.” (pág.7)

RUSSIA

Estava para ser publicado o recente accordo concluído entre a Russia e o Japão. Esse accordo já foi communicado pelos dois governos aos gabinetes de Londres e de Pariz. Sabe-se que elle confirma e amplia os compromissos recíprocos tomados em 1907, mas a isso se limitam as informações rigorosas acerca de um acontecimento diplomático cuja importância é impossível desconhecer.

Os accordos feitos há três annos serviram para fortalecer a situação criada pela paz de Portsmouth. Essa paz havia sido acceita com difficuldade. Os generaes russos que se encontravam na Mandchuria tinham protestado contra ella e, quando no dia 7 de setembro de 1905 se soube em Tokio da sua assignatura por telegrammas que a censura havia detido durante dois dias, os ministérios foram atacados tendo sido lançado o fogo a um delles. Por outro lado, o tratado deixava subsistir incertezas materiaes. Tinham de ser negociadas algums convenções nelle previstas. Havia coisas que era necessário precisar. Ficavam por tomar algumas medidas de execução. Em 1906, correram por varias vezes rumores alarmantes. Tornava-se indispensável dissipar os equívocos e optar definitivamente entre a política de represálias e a collaboração.

O anno de 1907 viu prevalecer a segunda sobre a primeira. No dia 13 de junho, foi assignado em Petersburgo a convenção relativa á exploração dos caminhos de ferro do Leste Chinez e do Sul mandchuriano, assim como um protocolo relativo á gare commum de Kuang-Tehang-Si.

(…)Finalmente, no dia 30 de julho, o sr.Isvolski e o sr. Motono assignaram um accordo de um alcance mais geral, tendo em vista “fortalecer as relações pacificas, amigáveis e de boa vizinhança que felizmente se achavam restabelecidas entre a Russia e o Japão, e afastar a possibvilidade de futuros mal entendidos entre os dois impérios”.Equivalia isso a tirar com perspicácia as conclusões de uma guerra que, não tendo custado á Russia nem um real de indemnisação, nem uma polegada de território, lhe não impunha nenhum dever de desforra.

(…)A Mandchuria é bastante vasta e as suas zonas econômicas estão muito nitidamente separadas para que a influencia russa e a influencia japoneza alli se possam desenvolver sem se chocarem. As duas potencias não têm interesse algum em se ameaçarem. Pelo contrario, só têm interesse em marchar de accordo e em reservar assim solidariamente para cada uma dellas a posição, apesar de tudo privilegiada, que as circumstancias lhes asseguram, a despeito do regimen da porta aberta.(…)E’ conseqüência lógica do communicado russo do mez de dezembro de 1908, e do discurso proferido em janeiro pelo barão Komura, ministro dos negócios estrangeiros do Japão; e é ainda mais, a conseqüência da política há quatro annos seguida e que ainda há pouco era definida do lado da Russia quando se dizia ter ella tido por objecto “apagar quaesquer vetigios de inimisade resultante da ultima guerra e auxiliar o desenvolvimento pacifico das relações políticas e econômicas entre as duas nações”.

(…)De forma, que tudo o que é de molde a evitar a repetição desses conflictos por meio de uma política de equilíbrio e de “statu-quo” deve ser bem visto por esse paiz. Está nesse caso, e em primeira linha, o novo accordo russo-japonez.

ALLEMANHA

Maximiliano Harden vae publicar brevemente uma obra que tem pot titulo “As Cabeças”, onde o autor examina successivamente numerosas personalidades, entre outras GuilhermeI, Bismarck, Gallifet, Holstein, Ibsen, Zola, etc.(…)

Harden, por exemplo, diz que Guilherme I soube conquistar para a monarchia as sympathias do publico que se iam perdendo cada vez mais, accrescentando que a importância histórica da personalidade de Guilherme I foi muito além das fronteiras allemans. Parece propositalmente desconhecer o movimento que, de- há muito, agita a Allemanha e abstem-se de falar de acontecimentos que, ainda ultimamente, se traduziam pelo descontentamento popular. Ainda há pouco Harden emittiu a sua opinião e quando escreveu que “a democratisação” era um perigo que era preciso refrear custasse o que custasse”. Ora, democracia e monarchia são duas palavras que difficilmente se conciliam.(…)

Eis o que Harden pensa de Zola: “Disse-se que Zola, rico e coberto de gloria, tudo sacrificára para defender um homem que lhe era desconhecido, para defender a justiça. Disse-se que os seus amigos o abandonaram, que a sua gloria estava ameaçada e a sua própria vida estava em perigo!…Eis o que se disse…Mas a verdade differe um pouco. Na realidade, Zola não vivia feliz no seu gabinete de trabalho, mas nunca foi ameaçado e soube prudentemente salvar a sua liberdade; não foi apenas defendido pelos capitalistas; Juurées e Millerand também puzeram á sua disposição batalhões dedicados. Para lutar á frente de uma tal cohorte, não é preciso ser corajoso”.

Isto é bastante para nos esclarecer sobre os sentimentos de Harden para com Zola e tambem a indole da nova obra do celebre polemista. (pág.1)