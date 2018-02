Jogadores frequentes têm mais massa cinzenta

Rafael Abraham

_____________

Skyrim. Uma das febres de 2011 (Imagem: NYT/BETHESDA GAME STUDIOS)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pela primeira vez cientistas provaram que há alterações estruturais no cérebro de adolescentes que jogam videogame com regularidade. Mais especificamente, uma maior massa cinzenta no estriado ventral esquerdo – a parte mais importante do “centro de recompensas” do órgão. “Esta região é ativada sempre que a pessoa sente ou antecipa prazer, como comida e sexo”, diz Simone Kühn, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Ghent, na Bélgica, que encabeçou o estudo publicado na Translational Psychiatry.

Diversos estudos anteriores já haviam apontado a relação de videogames com esta área do cérebro, que é também ligada ao vício e à melhoria da lógica. Desta vez, 154 adolescentes de 14 anos de idade tiveram o cérebro escaneado através de ressonância magnética. Eles jogavam, em média, 12 horas por semana. Quem jogava mais de 9 horas foi considerado jogador frequente. Nenhum foi considerado jogador viciado.

Mas a equipe composta por 25 cientistas de 6 países ainda não conseguiu responder uma questão crucial: o uso frequente do videogame causa alterações no cérebro ou o indivíduo com cérebro diferente tende a ter mais prazer, e portanto jogar mais? “Iremos continuar o estudo”, diz Simone. O próximo passo é escanear pessoas que nunca jogaram, e então instruí-las a fazê-lo. Será possível, assim, definir se o videogame de fato causa aumento do estriado ventral.

“Nosso cérebro é plástico. É muito provável que o uso intenso de videogame, como qualquer outra atividade cognitiva, altere o funcionamento ou mesmo a estrutura cerebral, para o bem ou mal”, diz Guilherme Polanczyk, professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da USP e editor associado da Revista Brasileira de Psiquiatria.

Caso isso seja comprovado, uma suposição possível, e não necessariamente correta, é que o ganho de massa cinzenta poderia ser benéfico de alguma maneira. O jogo seria, então, encorajado. Mas é cedo demais para ir tão longe. “Não é uma resposta de sim ou não. Em muitos distúrbios de vício, ao menos, percebe-se diminuição do estriado ventral. Isso pode ser visto como evidência a favor de um encorajamento”, diz Simone.

Para Geraldo Busatto, pesquisador do Hospital das Clínicas, o resultado do estudo era esperado. “Quando uma região do cérebro é repetidamente acionada, é natural ter aumento das densidades das sinapses, as conexões entre neurônios”, diz. Por isso, alerta: nenhum alerta contra os jogos precisa ser feito. “Na verdade, o achado mais interessante deste estudo é o modelo de técnicas de imagem cerebral em comportamentos repetitivos – que pode ser usado para estudar dependência química”. Viciados em cocaína, por exemplo, possuem alterações cerebrais em diversas regiões. “Isso afeta o resultado do exame de imagem. Poder analisar o cérebro sem os efeitos danosos da droga é o mais interessante”.

Saiba mais

– Jogos podem ser tão viciantes quanto álcool ou drogas, diz especialista