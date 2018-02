Os jovens, segundo eles próprios

Em um ano marcado pelas mobilizações da juventude, ‘focas’ encaram o desafio de retratar sua própria geração

Gustavo Santos Ferreira*

Cedê Silva*

Pelo 22.º ano consecutivo, o Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Estado formou uma nova leva de focas – apelido dos profissionais recém-chegados às redações. E, também tradicionalmente, repórteres em início de carreira assumem a responsabilidade, em um caderno como este, de fazer valer o aperfeiçoamento de mais de três meses, realizado tanto em sala de aula quanto nas redações do Grupo Estado.

Em um ano em que a juventude protagonizou protestos por mudanças no mundo todo – do Egito aos Estados Unidos, da Líbia a São Paulo –, a escolha do tema para o caderno pareceu natural. Quais são as principais causas dos jovens? Como explicar este 2011 repleto de marchas e manifestações? Como as redes sociais estão mudando a forma de participação política?

As respostas para algumas questões começaram a ser dadas na enquete feita por eles no Facebook. “E você, pelo que se mobiliza?”, perguntaram. Mais de 2 mil jovens responderam prontamente. Ponto de partida para a apuração das matérias que você lerá nas próximas páginas e neste especial produzido para o portal do Estadão. Nesta página da web, os leitores encontrarão reportagens exclusivas, galeria de fotos, linha do tempo multimídia, áudio e vídeos. Eles ainda gravaram depoimentos falando das causas que defendem.

Atividades in loco. Selecionados entre 1.531 inscritos, os focas da turma de 2011 tiveram a oportunidade de aprender jornalismo na prática, tanto nas redações do Estadão e do Jornal da Tarde quanto no Portal, na Agência Estado e na rádio Estadão ESPN.

Estudante do último período de jornalismo da Universidade de Pernambuco, Davi Lira, de 26 anos, trocou provisoriamente Recife por São Paulo para participar do curso. “A distância entre as cidades era similar à distância entre a vontade de participar do curso e a entrada efetiva”, conta Davi. “Desde 2008, eu entrava quase diariamente no site para ler os depoimentos. No ano passado, passei a acompanhar também o blog Em Foca. Aos poucos, essa distância se dissipou.”

O diretor de Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado, Roberto Gazzi, destaca a importância do curso de Focas. “Pela sua qualidade, o Curso Estado, comandado pelo nosso colega Francisco Ornellas, é hoje de grande importância para manter a qualidade da Redação do Estado e de outros veículos jornalísticos do Brasil.”

À frente das atividades desde o início, em 1990, Ornellas identifica nas 22 turmas já selecionadas por ele uma mesma característica, sem a qual o caminho seria mais complicado: “Garra. Quem tem, vai e faz acontecer. Sem uma história de luta, não vencem os desafios”. Entre os dias 1.º de setembro e 9 de dezembro, segundo o jornalista, diminuiu-se o abismo entre uma rotina de 15 anos de estudos – da escola até a faculdade – e a da profissão. Agora, é com eles. “Que criem as suas oportunidades. Não há como elas aparecerem sozinhas”, orienta Ornellas.

O Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Estado, extensão universitária reconhecida pela Universidade de Navarra (Espanha), tem patrocínio de Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo. Os 30 focas que fazem parte da 22ª turma, agora já formados, poderão ser conhecidos no Banco de Talentos de 2012. / *FOCAS DE 2010