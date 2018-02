Política: ontem e hoje

A juventude se organizou de formas diferentes nas Diretas Já, no movimento dos Caras Pintadas e nos dias de hoje

Natália Peixoto

____________

Pluralidade. Multiplicidade de bandeiras é uma das marcas entre os jovens.

(Imagem: Wesley Santos /Pagos)

A variedade de frentes de luta dos jovens de hoje provoca uma leitura distorcida da participação política de quem tem entre 14 e 29 anos. Ao contrário do que muitos pensam, não há apatia e sim multiplicidade de bandeiras. “O movimento parece menor do que nas outras gerações porque há pulverização de bandeiras, explica a cientista política Mary Castro, da Universidade Católica de Salvador.

No centro dessa mudança está o período de estabilidade política pelo qual passa o Brasil, que permite a esta geração lutar por questões políticas que antes eram consideradas secundárias, como as relacionadas com meio ambiente, comportamento e combate ao preconceito. Não há mais uma grande causa nacional, como a luta contra a ditadura militar, nas décadas de 60 e 70. Neste período, sempre lembrado como ícone da participação política da juventude, a articulação passava quase que exclusivamente pelos movimentos estudantis.

“A União Nacional dos Estudantes (UNE) teve um papel essencial nas lutas pela democratização do País”, diz o senador Pedro Simon, coordenador nacional do movimento Diretas Já. “As manifestações nas ruas é que viabilizaram verdadeiramente a emenda Dante de Oliveira.” Atualmente, no entanto, a UNE deixou de desempenhar o papel de protagonista que teve em outros tempos. Para o cientista político Carlos Melo, professor do Insper, a proximidade entre UNE e o governo pode ser um dos motivos para isso.

Já o ex-deputado federal Fernando Gabeira (PV-RJ), diz que essa relação se deu em um processo natural, uma vez que o atual governo é da coalizão de esquerda da qual a organização faz parte. Mas, segundo ele, há um problema: “A esquerda que está no poder inibe um pouco a manifestação da juventude através do movimento estudantil e começa agora a ter uma espécie de dinâmica e algumas eleições têm sido vencidas por grupos liberais.”

O presidente da UNE, Daniel Iliesco, de 26 anos, não acredita no esvaziamento da organização. “Eu discordo que a UNE tenha perdido representatividade, mas eu concordo com o sentimento de que a gente precisa de muito mais”, diz Daniel, ressaltando que houve uma ampliação de espaços e formas de os jovens se mobilizarem no País. “A UNE não quer ser a única voz da juventude brasileira.” Paixão. Comparar as ações políticas de hoje com as do passado tem um lado complicado, segundo especialistas.

“Os valores e os instrumentos são outros. A própria paixão pela política é diferente”, diz Melo, do professor do Insper. “No passado, eles se uniam em relação às utopias. Hoje a temática é mais ampla, há uma fragmentação muito maior.” O senador Pedro Simon complementa: “O que os jovens querem fazer, e com razão, é ter um movimento autônomo, sem políticos”, afirma. “Mas há um problema de norte, de direcionamento. No mundo árabe, é fácil ver o objetivo, porque lá é uma ditadura, como no Brasil dos anos 1960. Aqui, ainda é preciso entender para onde se quer caminhar.”

