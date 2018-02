Protesto a favor dos direitos dos animais e pelo Dia da Consciência Negra reúne 800 pessoas em SP

17h30 – Uma manifestação reúne 800 pessoas na Praça Ramos de Azevedo, na frente do Theatro Municipal. O ato segue pacífico e é organizado por dois grupos: o Grande Ato pela Vida Animal e a Marcha da Consciência Negra.

A concentração começou às 10h30, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista. Os grupos bloquearam a Avenida e seguiram pela Rua da Consolação, no sentido centro. Por volta das 16h, eles chegaram ao Theatro Municipal. Segundo a PM, não houve nenhuma ocorrência e não há presença de manifestantes mascarados.

17h42 – Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes ocupam uma faixa da Praça Ramos de Azevedo, na altura da Rua Coronel Xavier Toledo.