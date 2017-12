Nas asas da imaginação da Janaina

(Por Aryane Cararo) Os olhinhos puxados de Janaina Tokitaka explicam muita coisa. Sua ligação com a cultura oriental é forte em seu trabalho como escritora e ilustradora e, volta e meia, ela conta mais um pouquinho de uma lenda, de uma crença, de uma história inspirada nos costumes do outro lado do mundo que