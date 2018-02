Viagem pela Índia

(Por Aryane Cararo)

Reparou como a menininha da foto está enfeitada com miçangas brilhantes? Ela também usa um colarzinho dourado, além de brincos. Para a gente parece muito estranho uma criança tão pequena, com três anos no máximo, estar tão enfeitada assim. Mas essa fofinha é uma menina indiana e lá as garotas se vestem desse jeito desde pequenas, especialmente quando estão passeando.

Você já ouviu falar sobre a Índia?

A Índia é um país que fica no continente da Ásia e é um dos mais populosos do mundo. Ela tem 1,2 bilhão de habitantes, ou seja, tem seis vezes mais gente do que no Brasil inteiro! Dizem que no ano de 2035, quando vocês forem adultos, vai haver mais indianos no mundo do que chineses. Eles têm costumes muito diferentes dos nossos, desde o jeito de se vestir até a forma de comer, brincar e encarar a vida.

O Estadinho esteve no sul da Índia, em um estado chamado Karnataka, e conta um pouquinho para vocês o que viu por lá. Ah, nós vamos colocar também informações retiradas de um livro muito legal sobre o país, chamado Pelas Cores da Índia (Ed. Companhia das Letrinhas, R$ 39,50).

Lá na Índia, a maioria das meninas só usa vestido ou saia e praticamente não veste calça, a não ser embaixo do vestido. E quanto maior ela vai ficando, menos pode mostrar as pernas. Quando vira uma mulher, deve usar roupas que vão até os tornozelos. Olhe só essa garotinha da foto com a mãe, parece uma miniatura de adulto!

Algumas também usam chapéu, mas ele não é muito comum por lá. Deveria, pois o sol é muito quente a maior parte do ano (no verão, chega a fazer mais de 40 graus, acredita?).

Mas colar quase todas usam (viram o medalhão no peito da menina?). Essa garotinha é um pouco diferente das outras, pois tem o cabelo bem curtinho. A maioria usa mesmo cabelo bem comprido. Ah, reparem na mulher lá atrás. Sabe o que ela estava fazendo? Tirando uma foto nossa. É que para eles os diferentes somos nós. Se um dia você for para lá, esteja preparado para tirar muitas fotos com os indianos.

Essas garotinhas da foto não têm tantos colares e miçangas, mas olhe como resolveram se enfeitar: com flores nos cabelos! Lá na Índia, as mulheres têm o costume de usar flores de verdade nos cabelos. Há também colares de flores. Além de muito bonito, fica também muito cheiroso (especialmente quando eles são feitos de um jasmim pequenininho, bem comum por lá).

E reparem no detalhe do pé: a maioria das meninas e das mamães usa tornozeleira nos dois pés e até anel para dedo do pé. Quando elas andam, vão produzindo uma música gostosa de ouvir.

Uma coisa muito legal que adultos e crianças fazem é tatuagem de henna. Há muitas tintas que servem para pintar o corpo e que saem com o tempo. Então, as crianças aproveitam para fazer vários desenhos, especialmente nas mãos.

Os meninos todos usam camisa, vocês perceberam nessa foto? E que camisas coloridas, não é? Eles moram numa região muito pobre da cidade de Hospet, pertinho de umas ruínas muito famosas no mundo inteiro, chamadas de Hampi. No bairro deles, não tem rua asfaltada nem água encanada. As mães têm de ir buscar no rio, com grandes vasilhas coloridas, que levam nas cabeças.

O rio é o lugar que fornece água para beber e cozinhar. É também o lugar onde eles tomam banho e se refrescam. Estão vendo a foto acima? Além de brincar na água, as crianças estão se banhando. Elas podem entrar sem roupa no rio. Os homens adultos entram só com um pano que cobre a cintura. Mas as mulheres têm de entrar de roupa e tudo! Ah, a foto não mostra, mas ao lado de onde essas crianças estavam, havia uma mulher lavando roupas: sim, lá a roupa é lavada no rio e esfregada na pedra!

Olhe só que farra: da ponte, os meninos se jogam no rio em Hospet. As crianças quase não têm brinquedos naquela parte da Índia, que é mais rural e bem pobre. Nós não vimos nenhuma menina carregando uma boneca. Então, como elas brincam? Do jeito que o garoto está fazendo e inventando outras brincadeiras. Por exemplo, nós vimos um grupinho jogando uma bolinha (improvisada) para o outro. Mas o mais diferente foi ver que algumas crianças tinham amarrado um barbante em um grilo e ficavam puxando o inseto como se fosse um carrinho ou um cachorrinho. Como será que eles faziam para não machucar o grilo?

A comida também é muito diferente. Tem pimenta que queima a boca em tudo! Para matar a sede, só bebendo água mineral (é que nem toda a água é tratada e pode ser arriscado bebê-la direto da torneira). Eles também não comem carne de vaca, pois ela é um animal sagrado na Índia. Então, há muitos pratos feitos com frango e carne de porco. O curioso é que a maioria não usa talheres: eles pegam a comida do prato com a mão! E ainda bem que sorvete tem em tudo quanto é lugar! Veja só o carrinho do sorveteiro na cidade de Halebid.

O chato é que muitas crianças trabalham na Índia. Esse menino da foto, por exemplo, faz incenso e ajuda o irmão a vendê-los no mercado público da cidade de Mysore. Está vendo esse bambu que ele está segurando? Já está preparado com goma e pó de sândalo para incenso. Ele contou que vende 100 incensos por menos de dois reais.

Esses garotos também estavam trabalhando nas ruínas de Hampi, se apresentando para os turistas com seus papagaios (na gaiola). Reparem só que eles estão descalços, o que é muito comum por lá, na saia-shorts do garoto da esquerda e na sua testa pintada. Aliás, se você olhar bem, vai ver uma marca na testa de quase todas as crianças das fotos acima. Ela é feita com pó vermelho ou amarelo e se chama tilak (marca). É um jeito de pedir proteção e bençãos aos deuses. Quando tem um só pontinho, no meio da testa, simbolizam o “terceiro olho”, ou seja, o espiritual.

Os indianos são muito religiosos. A maioria segue a religião hindu, mas há também os jainistas, os muçulmanos, os cristãos, os sikhs e os budistas. A maioria dessas religiões acredita em muitos deuses. Os hinduístas, por exemplo, cultuam Shiva (deus da destruição), Vishnu (deus da conservação da vida) e muitos outros. Um muito conhecido é o Ganesha, um ser com cabeça de elefante, corpo humano e quatro braços. Na foto acima, você vê um ritual de oferenda aos deuses durante o Dasara Festival, para celebrar quando o bem derrotou o mal.

Durante esse festival, todas as cidades se enfeitam com flores, luzinhas e festões (como a gente faz no Natal). Até os carros ficam cheios de guirlandas de flores. Olha só esse tuc-tuc, um veículo de três rodas, usado como táxi por lá e muito comum nas ruas. Gostou?

(O jornal O Estado de S.Paulo viajou a convite do governo do estado de Karnataka e da South African)