Abelhudos em ação

Você já deve ter visto algum filme que tinha insetos gigantes invadindo as casas. No parque Cidade das Abelhas acontece parecido, mas não precisa ter medo. As abelhas gigantes dali são de mentirinha, e servem para ensinar um monte de coisas.

Lá tem a Casa do Mel, onde há degustação de três tipos de mel (grátis), pães de mel (de R$ 1,50 a R$ 3,50, cada) e até sorvete de mel (R$ 2,50, a bola).

No Museu, há desde réplicas gigantes de abelha, explicando onde fica cada órgão no corpo dela, até objetos do tempo dos faraós, mostrando que o homem mexe com mel há milhares de anos. Tem até um binóculo que mostra como é a visão das abelhas.

Na Colmeia Gigante, as pessoas descobrem como é dividida a vida desses insetos, quem é a rainha, quem é o zangão e o que cada um faz.

No Observatório Apícola, dá para ver as abelhas produzindo mel ao vivo, através de vidros.

Além disso, há vários brinquedos, como pula-pula, tobogã e a abelha gigante, com quase três metros de altura, que serve para mostrar como é o inseto por dentro.

Cidade das Abelhas. Estrada da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, SP. 4703-6460. Preço: R$ 15.