Bichos, bruxas e surpresas

(Por Fernanda Araujo)

Sábado (dia 10) aconteceu mais um Circuito Estadinho lá na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. A brincadeira foi às 15h, como de costume, mas houve várias surpresas desta vez. Primeiro, Andi Rubenstein ficou com febre e infelizmente não contou histórias como o previsto. Segundo, Andi enviou uma substituta muito animada que já chegou cantando, antes mesmo de descer as escadas. Era a Urga Maíra Cardoso, ao lado do músico Denis Duarte, também amigo da Andi. E as outras surpresas vieram da sacola da Urga, cheia de acessórios, máscaras e panos que viraram gansos e outros bichos. Mas, isso, a gente conta já, já como foi.



Denis e Urga desceram cantando e chamaram a atenção de todos.

Era só o começo de uma tarde muito animada.

A primeira história que a moça contou foi sobre um menino que ajudava os bichos.

Começou socorrendo a formiga que, em troca, prometeu ajudá-lo onde quer que ele estivesse.

Depois foi a vez d0 carneiro, depois d0 bode, do peixe e do gavião.

E, olha, o menino precisou mesmo de ajuda.



Em seguida, Urga contou a história de uma princesa.

E de princesas a Heloisa Nobile Parpinelli, de 5 anos, entende bastante.

Sua preferida é Princesa Celeste, uma pônei. Vaidosa, Heloisa estava com o anel lilás

que ganhou da amiga Letícia. Ela chegou bem cedo, com a mãe, Ana Paula,

mas ficou boa parte do tempo no colo do papai Alexsander.



Larissa Dias Bassi, de 2 anos e meio, fã de Cinderela e Branca de Neve,

também gostou da história.



E os adultos também gostaram das histórias.

Repare só como os pais e mães estavam atentos.



Felipe Frug, de 4 anos, e sua irmã fofa Fernanda Frug, de 2 anos, também curtiram.

Eles ficaram no fundão com a Fabiana, mãe deles.



Isabella Calamonaci, de 6 anos, dividiu o tapete com Bruna Colonna, da mesma idade.

Amigas da escola, Isabela e Bruna vão sempre ao Circuito Estadinho.



Nina Volpi, de 2 anos, não perdeu nenhum detalhe.

Ouviu direitinho a história da menina que tinha muita sede e saiu em busca de água.

Do carrinho, Nina repetia tudo que Urga pedia, como bater palmas e colocar as mãos na cabeça.



Isabela Paula, de 4 anos, também deu uma passadinha por lá.



E as surpresas? Ah, da sacolinha de palha da Urga tinha coisas que não acabavam mais.

Como um chapéu para representar o padeiro…



…e um pano que virou uma gansa…



… etinha até uma máscara de bruxa!



Quem levou um susto bem grande foi a Gabriela Monteiro Rosignoli, de 6 anos.

Ela passeava pela Livraria justo no momento que a tal bruxa apareceu.

Ela deu um grito, mas depois se divertiu muito quando viu que era de mentirinha.

Seu irmão Leonardo Monteiro Rosignoli, de 3 anos, também estava por lá.



Marco Antônio Mano, de 7 anos, estava dividido entre jogar Wii e ouvir histórias.

Mas parece que a segunda opção estava mais legal.



Perto do final, Giovanna Soares, de 8 anos, deu uma contribuição muito importante.

Foi ela quem ajudou a decidir se a última história da tarde seria triste ou engraçada.

“Engraçada, claro”, respondeu a gatinha diante da pergunta.

Seu irmão Guilherme Soares, de 4 anos, também estava por lá

(mas é certo que ele dava umas escapadinhas de vez em quando).



Gustavo Mendonça Pires, de quase 4 anos, adora a Livraria Cultura.

Mas não uma unidade qualquer.

Ele é fã da loja do Shopping Villa-Lobos. E adorou ouvir tudo sentado na escada.



O Enrico Miraldo, de 4 anos, não soltou mais o Estadinho que ganhou.



Vitoria Cesar, de 2 anos, também gostou da escada.

Principalmente de explorar os degraus mais altos.



Já Helena, de 11 anos, gostou mesmo da bruxa e não ficou com medo de nada.

“É só máscara, né?!”, contou a menina.

Gostou da atividade? Então prepare-se, pois semana que vem tem contos africanos com a Cia. Conto em Cantos. Vai ser na Livraria Cultura do Bourbon Shopping e é o último Circuito Estadinho do ano. Esperamos você!