Se suas aulas ainda não voltaram e você está curtindo os últimos dias em casa, aproveite para deixar tudo mais gostoso. Convide seus pais para brincar na cozinha. Juntos, vocês podem fazer o Brigadeiro Divertido, uma receita da chef Camila Taquari, da Casa Movimento. A receita é bem simples e não vai ao fogão. Mas você vai precisar de um adulto para usar o processador!

Quer convencer sua mãe a ajudá-lo? Então diga que:

A) A castanha de caju controla a glicose e a pressão arterial.

B) A uva passa faz o intestino funcionar melhor.

C) O limão tem vitamina C, que aumenta as forças do corpo contra doenças como resfriados.

D) Tudo isso foi dito por uma nutricionista, a Flavia Bulgarelli Vicentini, da Casa Movimento. Ou seja, não é uma desculpa sua para comer guloseima!

Você vai precisar de:

2 xícaras de castanha de caju sem sal

1 xícara de uvas passas pretas

Meia xícara de suco de limão

Para enrolar:

Coco ralado

Chocolate granulado

Confeti

Como fazer:

1) Peça para um adulto triturar a castanha de caju no processador, até virar farinha.

2) Tire dali e acrescente as uvas passas e o suco de limão. Misture tudo até a massa não grudar nas mãos.

3) Em outro recipiente, coloque o coco. Em outra tigela, o chocolate granulado. Numa terceira, o Confeti.

4) Pegue a massa e faça bolinhas com as mãos. Então, mergulhe na cobertura que você quiser.