Brinquedo vivo

Você acha que é só em Toy Story que os brinquedos ganham vida quando todos estão dormindo? Pois não é. Há outras histórias, muito mais antigas que o filme, que falam sobre isso. E se o assunto o interessa, você não pode perder o Circuito Estadinho de amanhã (dia 18), na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, às 16 horas. Giba Pedroza vai contar histórias de um sujeito chamado Hans Christian Andersen que você (mesmo sem saber) conhece muito bem.

Andersen é o criador de histórias como O Valente Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio e a Pequena Sereia. Vários de seus contos falam de brinquedos que ganham vida quando ninguém está vendo. Quer saber um pouco mais sobre o Circuito de amanhã? Giba conta aí embaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Giba, o que você preparou para o Circuito?

Preparei o Soldadinho de Chumbo e outros brinquedos de Andersen. O Andersen, para mim, é um dos inventores da literatura feita para criança e é o primeiro contador de histórias profissional, porque ele ganhava a vida contando histórias em palácios, na Corte.

Ele se achava um pouco o Patinho Feio, não é? Por quê?

Quando ele fala que era o Patinho Feio, é porque era magrelo, desengonçado, as outras crianças caçoavam dele. E a arma dele contra isso foi a fantasia, a imaginação.

Com qual conto do Andersen as crianças mais se identificam?

Acho que é O Patinho Feio e o que eu vou contar domingo, O Soldadinho de Chumbo. Inclusive, no primeiro filme do Toy Story, os realizadores falam que é uma homenagem ao Andersen. Essa história de as crianças irem dormir e os brinquedos tomarem vida e começarem a andar pela casa é uma coisa do Andersen.

E você acredita que os brinquedos ganham vida?

Eu acredito. Eu tenho um monte de brinquedos que eu fico meio desconfiado à noite.

Você viu Toy Story 3?

Vi, tenho até o álbum de figurinhas. Sou viciado em Toy Story.

Você vai contar uma história de brinquedos que vão para o lixo, não vai?

Exatamente. É a história de um pião que se apaixona pela bola e ela não dá bola para ele.

Quem gosta de Toy Story vai curtir?

Com certeza vai se identificar, gostar, fantasiar e viajar bastante.

Circuito Estadinho: Histórias de Andersen com Giba Pedroza. Domingo (dia 18), às 16 horas, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon (Rua Turiaçu, 2.100, Perdizes, São Paulo). Grátis.