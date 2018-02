Caça ao tesouro com história

Se você leu o Estadinho de hoje, dia 3, viu que há várias maneiras de montar uma caça ao tesouro.

Existe ainda mais um jeito de montar essa brincadeira divertida, que funciona bem para crianças menores, de 3 a 6 anos. Você pode organizá-la para seu irmãozinho ou para um amigo mais novo. Chame seus pais para ajudá-lo a preparar. É só seguir as dicas da arte-educadora Marcia Freyberger, da Madri Recreação e Teatro.

Primeiro, vocês vão precisar contar uma história:

“O Capitão está entediado porque não há mais tesouros para encontrar. Ele esta à procura há mais de 10 anos… e nada. É então que ele e seus piratas encontram uma garrafa mágica no mar e, ao abri-la, um vento muito forte sai de dentro dela e atinge o navio durante três dias e três noites.

(use nessa parte uma garrafa pet cheia de folhas, e passe para as crianças que estão participando)

Na quarta manhã, tudo amanhece normal, congelado como estátua. Os piratas, o mar e até um grupo de pássaros: menos o Capitão. Ele desconfia que é a garrafa que fez com que isso acontecesse e, enquanto pensa no mapa que estava dentro dela, vê uma luz que vem do fundo do mar.

Mergulhando, o Capitão descobre que pode respirar embaixo d’água e que há uma cidade abandonada. Na entrada da cidade, ele acerta um trava-língua proposto pelo Caranguejo-de-Bigode, guardião da cidade.

(prepare um trava-língua e leia para os participantes)

Mais para frente, ele atravessa um grande abismo pulando sobre um grupo de águas-vivas e desviando de seus tentáculos. Por fim, chega ao castelo que é guardado por dois cavalos-marinhos, que o desafiam para uma corrida para ele poder entrar. O Capitão vence a corrida agarrando-se em um golfinho.

(Convide os participantes para salvar golfinhos feitos de E.V.A.: eles querem ir de um mar poluído a um mar limpo. Nesse jogo, o adulto fica no meio de um pátio, jardim ou garagem, representando um tubarão. As crianças ficam encostadas em um dos cantos, e o adulto tenta impedi-las de chegar ao outro lado, tocando-as. Os que levam os golfinhos até a outra ponta conseguem salvá-los. Dá para fazer ainda uma amarelinha: quem pular, ganha uma senha para entrar no castelo com o pirata.)

Dentro do castelo, o Capitão precisa desviar de uma fileira de lanças que são disparadas em várias alturas. Ele consegue, pulando e abaixando. Quando abre, finalmente, a arca, o vento que antes havia saído da garrafa, agora sai da arca e cria um redemoinho dentro da sala, levantando toda a poeira que estava no chão. Tudo fica escuro.

Quando abre os olhos, está novamente no navio e tudo voltou ao normal. O Capitão pensa que a maior aventura de sua vida havia sido um sonho. Porém, quando entra em sua cabine, lá está a arca do tesouro.”

Enquanto o adulto conta essa história, é legal propor várias brincadeiras, como pega-pega, amarelinha e outros jogos que vocês podem inventar. Dá para criar cartazes ou faixas pintadas com ilustrações de piratas e tesouros, vestir fantasias e tecidos coloridos e decorar a casa com motivos que lembrem a caça.

Quando a história acaba, mostre pistas que tenha deixado visíveis no ambiente, como uma trilha para as crianças chegarem ao tesouro! (Por Fabiana Caso)

