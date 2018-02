Você já viu no Estadinho impresso a seção “Eu faço careta…”, não é? Pois duas turmas do 5º ano do Colégio Santa Maria resolveram inovar e fazer, além de caretas, sorrisos. A ideia toda, conta a professora Veronice Leal Rocha, partiu dos alunos: inspirados pelo Estadinho, eles queriam fazer caretas e postar as fotos no blog da escola.

“Eles curtiram bastante o novo formato. Desde o primeiro dia, a gente viu, gostou da ideia e eles quiseram fazer a deles para colocar no blog. Mas era época de provas e, depois, de ensaio para a festa junina, não deu tempo”, diz Veronice. No último dia de aula, porém, a professora foi para o colégio com máquina fotográfica e propos a atividade, com um acréscimo: “Eu sorrio quando…” E tudo foi parar no blog Jornal do Quinto Ano da Manhã (clique para ver mais caretas e sorrisos). E agora, vai também para o blog do Estadinho.

Muito legal! Nós, do Estadinho, adoramos. A turma toda e a professora estão de parabéns!!!