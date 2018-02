Circo moderno

De férias na praia, a turma do Circo do Seu Lé encontra Cajuzinho e seu cachorro brincalhão. Todos se divertem até que o Inspetor Corta-onda chega bravo, lembrando que é proibido animais na praia e no circo. Então Seu Lé, o domador do circo, desabafa: “Daqui a pouco, o único lugar aonde poderemos levar os cães para passear será no espaço!”

Assim começa o espetáculo O Domador de Férias, que reconta a história de Laika, a cachorra que foi para o espaço, por meio de Puffy, o cãozinho de Cajuzinho. A peça é uma sequência de Circo do Seu Lé, uma parceria do grupo Furunfunfum com o Circo & Cia.

Puffy: o astro da peça é um cachorro da raça pastor de shetland, bem parecido com o collie. No palco, ele não exibe truques, como se vê na TV ou no cinema. Seu trabalho é participar das cenas meio de improviso. Quer dizer, com cenas não muito fixas, a partir de seu esporte preferido: jogar bola.

Laika: a cachorra foi o primeiro ser vivo a viajar em uma nave espacial. Isso foi em 3 de novembro de 1957. Laika tinha menos de cinco quilos, vivia solta pelas ruas de Moscou e morreu de cinco a sete horas após o lançamento no espaço.

O Domador de Férias. Teatro Alfa. Sala B (200 lugares.). Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, São Paulo, (11) 5693-4000. Sábado e domingo, 17h30. Ingresso: R$ 24. Até 19/9. Duração: 80 minutos. Recomendação da produção: a partir de 4 anos.