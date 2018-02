De olho no museu

Neste mês, as árvores do jardim do Museu da Casa Brasileira ganharam uma espécie de anel. Nas cores verde e amarela, eles fazem parte da atividade “pulseira ver a árvore”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em versão para adultos e crianças, cada pulseira (ou anel) tem quatro lentes de aumento. O objetivo da brincadeira é promover um exercício de observação e conscientização ecológica. Reparou no detalhe da foto acima? Pela lente é possível perceber que a árvore não é o único ser vivo dali! No tronco há uma série de plantinhas, musgos e até bichinhos.

A atividade faz parte do projeto Uma Tarde no Museu da Casa Brasileira que, além de ecologia, tem bate-papo sobre arquitetura, design e urbanismo, além de muitas brincadeiras.

Uma Tarde no Museu da Casa Brasileira. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano, (011) 3032-3727, São Paulo. Sábado, das 14h30 às 17 horas. Grátis (inscrições pelo telefone 3032-2499). Até 31/7. Recomendação da produção: a partir de 7 anos.