Direto da fábrica

A sugestão de hoje é bastante educativa, divertida e muito saborosa. Um passeio pela fábrica de chocolate! Gostou?

Pois é, uma pequena loja de doces na Mooca é a entrada para a Chocomundo, um sobrado adaptado para contar a história do cacau por meio de brincadeiras e curiosidades. O Estadinho, que fez o passeio, revela alguns dos espaços temáticos da fábrica que abre hoje, dia 19. Pena que o computador não tenha cheiro, senão daria para sentir o delicioso aroma… Vamos lá:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sala de recepção

Aqui você aprende que o chocolate é feito de uma semente chamada cacau, muito usada pelo imperador asteca Montezuma. Descobre também que para chegar ao doce há um longo caminho…

Terra do Cacau

Você sabia que cada fruto do cacau tem em média de 20 a 40 grãos, que equivalem a 7 barras de 1 quilo de chocolate industrializado?

Sala do Montezuma

Lembra do tal imperador? Pois é, na Chocomundo tem um espaço só para ele (representado por um ator). Montezuma vivia na América Central, em uma cidade onde hoje é o México. Poderoso e com muitas mulheres, um dia ele descobriu que a semente do cacau era uma grande fonte de energia.

Minifábrica

Após aprender sobre pirâmide alimentar, higiene e mais uma porção de coisas, vem a parte prática. Hora de rechear os bombons e fazer a degustação. E também de repor as energias: é hora de comer chocolate!

Chocomundo. Av. Paes de Barros, 778, Mooca, (011) 2466-4540, São Paulo. De segunda a sexta, às 9 h, 11 h e 14h30 (fecha sábado e domingo). Preço: R$ 17 (passeio, degustação e brinde). Até 30/7. Duração: 2 horas. Recomendação da produção: a partir de 3 anos.