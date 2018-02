Do outro mundo

Conhecer o sistema solar de uma maneira divertida e fazer bolhas de sabão do tamanho de um trator já são bons motivos para conhecer o Espaço Catavento. Mas o local tem mais: são 250 atrações distribuídas em quatro espaços (universo, vida, engenho e sociedade).

Nos próximos dias, porém, você tem mais dois motivos para visitar o local:

1) De terça (dia 13) a sexta (dia 16) há três oficinas de férias: DNA do Morango, Câmera Escura e Insetoteca.

2) Até o dia 22/7 acontece a exibição da mostra Planeta Inseto: Biodiversidade, coordenada pelo Instituto Biológico, com direito a corrida de baratas. Aliás, o blog do Estadinho aproveita para dar uma notícia com exclusividade: na mostra Planeta Inseto de 2011 haverá também salto de grilos!!! (ai, ai, ai, como será isso?).

Quer saber mais sobre o Planeta Inseto? Então clique aqui.

Espaço Catavento. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, (011) 3315-0051, São Paulo. Das 9 h às 17 h (fecha 2ª). Entrada: R$ 6. Recomendação da produção: a partir de 6 anos.