Domingo maluco

O sistema solar inteiro coube no auditório da Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos ontem, dia 4. Como foi possível? Com os cientistas malucos do Mad Science, que foram a grande atração do Circuito Estadinho deste fim de semana. É claro que eles não levaram os planetas para a livraria.

As crianças é que representaram os astros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas esta maluquice foi só o começo da atividade.

Depois, as crianças aprenderam a fabricar seus próprios cometas. De brincadeirinha, é claro.

A experiência foi feita no palco, com a ajuda dos pais.

Com um pouquinho de pó de polímero, elástico, água e detergente, cada um saiu com um cometa-estilingue para brincar durante as férias.

Por fim, os cientistas aprontaram mais uma: transformaram água, limpador de vidro, areia, molho inglês e gelo seco em uma réplica de cometa! Quer saber mais sobre o Mad Science? Clique aqui.

Quanta fumaça! É o gelo seco reagindo.

A bola de gelo na mão do Rick Radioativo imita um cometa de verdade!

“Gostei de fazer o cometa e também da primeira etapa. Eu fui aquele planeta gelado, o Urano. Foi tão engraçado”, contou o Bruno Caetano Giarelli Cruz Barragana, de 4 anos (ele está de pé, com moletom verde, bem à esquerda). Bruno quer ser astronauta e o primeiro homem a pisar em Saturno, o planeta dos anéis.

“Foi bem legal fazer o cometa”, disseram os irmãos Matheus e Manuela Baliu, de 4 e 7 anos (eles estão no chão: ela de fivela no cabelo e ele é o loirinho que abraça o colega).

Não perca o próximo Circuito Estadinho, que sempre tem uma atividade diferente e gratuita. Vai ser no dia 18 de julho, às 16 horas, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, com o contador de histórias Giba Pedroza.