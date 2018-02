Acredita que a imagem da obra acima foi feita com fita adesiva colorida e papel contact? É isso mesmo, desses que você compra junto com o material escolar. Quem fez foi a artista plástica Guga Szabzon, que adora criar arte com materiais diferentes e criativos. Ela já fez até retratos e outros desenhos com a máquina de costura!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se você gostou da ideia, apareça hoje (dia 25) na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 17 horas. É que a Guga vai dar uma oficina de artes no Circuito Estadinho, ensinando exatamente a técnica de colagem com fita adesiva e papel contact. É de graça.

Circuito Estadinho: Oficina de artes com Guga Szabzon. Domingo (dia 25), às 17 horas, na Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro, São Paulo). Grátis (vagas limitadas, que serão preenchidas a partir das 16h30).